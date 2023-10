Před několika dny nás krásné počasí vylákalo k návštěvě ZOO Plzeň. Děti už sice trošku odrostly, ale všichni souhlasili.

Lev berberský v plzeňské zoo. | Foto: Deník/Filip Nekola

Poslední návštěva v zoologické byla už poměrně dávno, o to větší bylo naše překvapení. Plzeňská ZOO to nejsou jen zvířata zavřená v klecích. Celkový koncept vám umožní pohodovou relaxaci a pohled na biotopy zvířat i prostředí, ve kterém žijí. Architektům palec nahoru!

Velmi důmyslně jsou zpracovány jednotlivé oblasti světa včetně rostlin a živočichů. V každé sekci najdete popisky o životě, názvy jak rostlin, tak i zvířat v dané oblasti. Jejich kondice, čistota a spokojenost je patrná na první pohled.

Zahrada je velká, a tak bylo myšleno i na odpočinek, lavičky i občerstvení. Dali jsme si kávu a děti vybíraly suvenýry. Zvítězil antistresový Mirek (pozn. gumový křeček). Nemohu se nezmínit i o toaletách, které si nezadají se čtyřhvězdičkovými hotely.

Udělali jsme spoustu snímků, zejména v krásném atriu u lvů. Bohužel blížil se už večer a my jsme nestačili projít vše. Tak příště.

Chápu, jakou práci dá udržovat tak krásnou zahradu a věřím, že si to uvědomuje i vedení města Plzně a bude i nadále podporovat ZOO, které je opravdu na světové úrovni. Jděte se všichni podívat, mladí i staří, prohloubíte si znalosti a budete s námi nadšeni souhlasit. Podpořte ZOO, zaslouží si to.

Přejeme zoologické zahradě v Plzni hodně úspěchů v další práce a děkujeme panu řediteli Trávníčkovi i jeho kolektivu. Bez nich by nebylo to, na co můžeme být právem hrdí!

Za příspěvek děkujeme Anně Čechové