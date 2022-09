Zahájení výstavy se konalo ve vedlejší kapli. Výstavu zahájil předseda Sdružení Karel Hlavička, který přivítal všechny návštěvníky: „Velice jsme jako výtvarníci uvítali možnost vystavovat v prostorách zámku. Je to nádherné prostředí, které se výborně doplňuje s vystavovanými díly. Za veškerou pomoc a spolupráci chci hodně poděkovat místnímu kastelánovi Janu Polívkovi. Je to další akce, na které se mohou společně představit výtvarníci celé republiky. Akci se nám podařilo uskutečnit za finanční podpory Plzeňského kraje a svou záštitu nad výstavou převzal sám hejtman. Výstava je otevřena do konce října.“ Pak již pozval hosty do Jízdárny k vlastní prohlídce.