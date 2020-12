Vítězkou 20. ročníku Ceny Bohumila Polana pro rok 2020 se stala již počtvrté plzeňská rodačka, členka Střediska západočeských spisovatelů Karla Erbová.

Čtyřnásobná držitelka Ceny Bohumila Polana. | Foto: Eva Hubatová

Druhým laureátem téže Ceny, kterou uděluje Středisko západočeských spisovatelů od roku 2001, se stal Jan Sojka za sbírku básní Sesuv noci. Cena Bohumila Polana je udělována za významná díla v oblasti poezie a prózy, publikovaná v uplynulém roce, spjatá svým obsahem nebo osobou autora s plzeňským regionem. Cenu nesoucí jméno plzeňského básníka, esejisty, literárního kritika a vedoucího knihovníka Knihovny města Plzně Bohumila Polana (18. 11. 1887 – 25. 7. 1971), získala Karla Erbová za knihu nesoucí název Žena, žena, žena. K tématu bezmála třicetistránkové knihy, ilustrované Jiřinou Michálkovou a vydané vloni plzeňským vydavatelstvím Artkrist, se autorka vyjádřila slovy, cituji: „K antice jsem vždy cítila velké sympatie, to je můj svět. Nejen mýty, ale i umění, architektura, sochy, krajina, tam mám pocit něčeho, co mne drží nad vodou. A osudy antických hrdinů, to je fascinující obraz lidského údělu v jakékoli podobě. Proto mne zaujaly tři ženské osudy (a podíl mužské povahy na jejich údělu…). Knihu jsem napsala i z pohledu dnešní ženy. Dle mého názoru se ti muži ve svém myšlení a jednání zase tak moc nezměnili. Chtěla jsem těm ženám složit na tu dálku i čas i jistou "poklonu" za jejich sílu unést to všechno. K těm veršům, myslím, se ty prózičky hodí, vyvažují tu pochmurnost. Aspoň doufám.“ Jménem četných příznivců k udělení této významné ceny vážené paní Karle Erbové upřímně blahopřeji.