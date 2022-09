"Na tenhle koncert jsem šel především proto, abych viděl pokroky hlavně v souhře s v novém složení, kdy se jednalo o druhé vystoupení s novým druhým kytaristou Jakubem Červeným a také proto, že si nenechám nikdy ujít vidět v akci skvělou první kytaru kapely od Petra Hejla, protože to, co s tou kytarou umí, je úžasné. I ostatní muzikanti se přes léto hodně zdokonalili, Martin Voráček hraje na basu výborně, a bubnování, tedy hraní na cajón a veškeré perkuse excelentního Michala Kellera jsou také prostě vynikající. To vše je korunováno úžasným hlasem zpěvačky Karolíny Korecké," vychvaluje kapelu do nebes Zdeněk Hejzek.