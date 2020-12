Kalendář je zpracován opravdu originálním způsobem, tváře jsou jakoby rozpůlené. "Jedna část obličeje zachycuje naše klienty v mládí, půjčili nám své staré snímky, abychom je mohli takto zpracovat. A druhá část je z nynější doby. Takže, každý vidí, jak moc se člověk za několik desetiletí změní. I když já říkám, že to tak velké změny nejsou, pouze přibyly jen nějaké vrásky. Myslím, že se to povedlo pěkně skloubit," usmívala se Tereza Klausová, která tento projekt dala dohromady a o fotografie ze současnosti poprosila kolegyni Olgu Čechovou.

Samotné fotografování bylo pro seniory velkou zábavou, jak uvedla ředitelka Domovinky Bohumila Hajšmanová. "My se neustále snažíme naše babičky a dědečky pořád nějak bavit. Vymýšlíme různé volnočasové aktivity. Dříve jsme hodně jezdili i na výlety, ale to teď nejde. A tak fotografování bylo takové to vytržení ze stereotypu, a všichni jsme se moc na ten výsledek těšili," řekla Hajšmanová.

Kalendář stojí dvěstě korun a peníze využijí opět v domově. "Když je prodáme, budeme mít zase pár korun právě na tyto různé aktivity, zase určitě něco zajímavého vytvoříme," dodala s úsměvem Bohumila Hajšmanová.

Martina Sihelská