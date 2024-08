Více jak dvousetstránková sbírka zahrnuje kompletní vydání jeho básnické tvorby. Úvodem autor uvádí: „Knížka představující úplné vydání mé básnické tvorby má povahu sloučení několika desítek let staré minulosti s přítomností. Týká se období padesátých let minulého století, v mém osobním životě značně složitých a publikační možnosti mých básnických výtvorů až do sametové revoluce neposkytujících."

Po roce 1990 došlo jen k vydání sbírky hravých básniček pod názvem „Hříčka poezie“ a z ostatní tvorby pouze výběr s titulem „Básně“. Autor též poukazuje na poezii značně různorodou a pro přehlednost u některých částí uvádí letopočty jejich vzniku (např. METAMORFOSY Básně 1949 – 1956).

Knihu lze získat v nakladatelství NAVA a jeho e-shopu, při chystaném autorském čtení ve studovně SVK PK nebo v plzeňském Domě hudby u příležitosti konání koncertu 4. listopadu 2024, přímo v den 95. narozenin tohoto významného jubilanta.