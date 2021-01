K čemu mohl v minulosti sloužit váleček na snímku, se řadu let snaží zjistit nejen pracovníci Domu historie Přešticka, ale také jeho návštěvníci.

K čemu sloužil váleček na snímku? | Foto: Deník / Barbora Hájková

Podle vedoucí muzea Drahomíry Valentové by se předmět mohl použít k výrobě buchtiček. „Zkoušela to naše kamarádka, příznivkyně muzea a kuchařka Mirka Kunzmannová. K čemu ale přesně sloužil, nevíme. Není to nikde napsané,“ řekla Valentová.