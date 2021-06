Přivítal letos diváky ve virtuálním světě, a i když to tak do poslední chvíle nevypadalo, tak nakonec i v tom světě skutečném, fyzickém. Desítky návštěvníků tak dorazily na vnitřní i venkovní promítání, aby si užily kulturu v podobě dokumentů a debat s mnoha hosty. Všichni tak měli možnost si připomenout, jak důležité je potkávat se a mluvit o důležitých lidskoprávních tématech.

Festival se letos uskutečnil nejen v našem tradičním zázemí kulturního centra Moving Station, které bývá naším hlavním festivalovým prostorem, ale také se vrátil na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. „Fakultě patří naše velké poděkování nejen za poskytnutí prostor, ale také za pomoc se živým streamem debaty s Tomášem Kocianem k filmu Imádovo dětství. Studenty bych pak ráda ocenila za originální videa, která zpracovali k našemu letošnímu festivalovému mottu „Vypadáváš“. Lidé je měli možnost vidět před našimi projekcemi a také na našich sociálních sítích,“ říká hlavní koordinátorka festivalu Adéla Lachoutová.

V minulém týdnu se pak promítání přesunula do venkovního prostoru, a to do zahrady kavárny Your Time Café na Mikulášském náměstí. Jedná se o krásné místo, kde byla úžasná festivalová atmosféra. „Všechny projekce tady byly pohodové, nenucené a díky jejich komornímu nádechu jsme měli blíže nejen k hostům debat, ale zejména k divákům. Majitelům kavárny, našim věrným fanouškům, moc děkujeme a věříme, že se sem s dokumenty ještě vrátíme,“ dodává Lachoutová.

Přestože byl festival mimo online prostředí uspořádán v rekordně krátkém čase, podařilo se ke každému z 10 filmů najít hosta do debaty, která po každém z dokumentů následovala. „Pro mě osobně byl zásadní snímek Neviditelná a následná diskuse s Magdalénou Ezrovou, porodní asistentkou a prezidentkou Unie porodních asistentek. Téma práva ženy na své tělo a následky, které odepření tohoto práva ženám způsobuje, mi přijde velmi aktuální například vzhledem k situaci v Polsku,“ vyzdvihuje koordinátorka debat Anna Matuštíková.

Opomenout ale nelze ani závěrečný festivalový dokument Zákon lásky a debatu s Luciou Zachariášovou, právničkou iniciativy Jsme fér a členkou Výboru pro sexuální menšiny. Na řadu diváků silně zapůsobilo její motto, kterým deklaruje, že se sama nevdá, dokud se nebudou moct brát i gayové a lesby. Právě poslední zmiňovaná debata proběhla online, což je formát, který by si festival chtěl udržet i do budoucích ročníků. Dává totiž možnost do pofilmové debaty pozvat více tvůrců a opravdových expertů na dané téma navzdory jejich fyzické vzdálenosti od Plzně či pracovnímu vytížení.

Pokud by diváky některé debaty k letošním dokumentům zajímaly, mají možnost na Facebooku festivalu Jeden svět Plzeň najít 3 online diskuse, konkrétně s Bc. Jitkou Pečenou, sociální pracovnicí a peer konzultantkou v organizaci Ledovec, z.s., k filmu Hrdinská cesta na třetí pól, s Ing. Mgr. Janem Romportlem, Ph.D., ředitelem Centra umělé inteligence O2 ČR, k filmu Naše generace Z a s Mgr. Petrem Kubalou, Ph.D., sociologem a výzkumníkem ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. k filmu Bydlet proti všem. Hostům těchto debat patří speciální poděkování za to, že nám věnovali svůj čas a sdíleli s námi nejen své znalosti, ale v některých případech i velmi těžká osobní témata. Letošní ročník byl speciální v mnoha směrech.

Nejen že probíhal živě, on-line i fyzicky za přítomnosti publika, ale také to byl první ročník, kdy Jeden svět Plzeň měl svého patrona. „Oslovili jsme s žádostí o patronát kapelu teepee, která pochází z Plzně, i když momentálně žije v Praze. Baví nás nejen jejich hudba, ale jsou nám blízké i jejich postoje. Jsme rádi, že souhlasili a podpořili nás. Věříme, že naše letošní spolupráce byla jen začátkem do dalších let,“ zmiňuje Lachoutová a dodává: „Ráda bych také zmínila skvělou spolupráci s Klubem sportovních otužilců Plzeň, který pro nás jednak uspořádal otužování na Boleváku a jednak jeho členové dorazili jako hosté do debaty k filmu Ponor. Doufám, že i toto partnerství vydrží a třeba si užijeme otužování také příští rok na jaře.“

Každý rok je na festivalu udělena divácká cena, o níž rozhodují svým hlasováním diváci a divačky napříč republikou. Tu letos získal unikátní dokumentární projekt Krtek uznávaného dánského režiséra Madse Brüggera. Dokument o Severní Koreji, který byl natáčený v utajení deset let, nabízí jedinečný pohled za oponu diktátorského režimu v současné KLDR a podle jednoho z expertů OSN také největší ztrapnění Kim Čong-una, jaké kdy svět zažil. Film měli plzeňští diváci možnost zhlédnout na Moving Station. Pokud to nestihli, tak je snímek možné až do 13. června zhlédnout na www.jedensvetonline.cz nebo pak do 20. června na iVysílání České televize.

Festival Jeden svět představil během necelého měsíce trvání 101 dokumentárních filmů a desítky pofilmových debat po celé České republice. Online zhlédlo filmy letošního ročníku více než 8000 lidí. Filmy v rámci projekcí JSNŠ pro školy vidělo přibližně 8186 studentů a studentek. V Plzni se navíc uskutečnilo celkem 10 projekcí a 10 následných debat s hosty na 3 projekčních místech. Příští ročník festivalu se odehraje od 21. března do 3. dubna 2022 a jeho podoba bude záviset na aktuální pandemické situaci. Probíhat bude opět po celé České republice.

Tereza Králová