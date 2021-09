Od roku 2018 spolupracuje s projektem Díky dětem pěvecký sbor Jéčko pod vedením Jaro Smejkala. Každý rok věnuje jeden nebo více koncertů konkrétnímu příjemci z těch, kteří v daném roce v projektu o pomoc žádají. Naposledy pomoc směřovala ke čtyřletému Danečkovi Szivákovi.

Jéčko po koncertě i s malým Danečkem. | Foto: Nadace 700 let města Plzně

„Koncerty Jéčka jsou vždy jedinečné. Sólisté i sbory podávají skvělé výkony, a navíc je vždy celý večer prodchnutý myšlenkou pomoci konkrétnímu dítěti, což vždy dává hodně emocí navíc,“ říká ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková, která je garantem sbírky Díky dětem. „Většinou je rodina celému koncertu přítomna a dar může být předán na místě. Je skvělé, že se děti z Jéčka mohou s příběhem setkat naživo. Jaro a jeho přátelé to dělají opravdu dobře a ze srdce. Na koncertě Hudbou pro Danečka bylo vidět, že už jim chybělo živé vystupování, opravdu si to užili naplno jak oni, tak diváci. A stejně tak Danečkova sestřička - dvojče, maminka, babička a teta. Pro ně to byl opravdu velký zážitek“