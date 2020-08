Zatímco se snaží hygienici, lékaři a vláda omezit a lokalizovat výskyt Covidu 19, Plzeň si zřejmě neváží toho, že je zatím na nízkých číslech.

Bolevecký rybník a pláž Ostende | Foto: archiv

Jinak by se nemohla konat povolená dvoudenní hudební akce na pláži Boleveckého rybníka o uplynulém víkendu. Pomineme-li Covid 19 – akce se přece koná venku, že? – nelze pominout nesnesitelně obtěžující hluk, který do městské aglomerace nepatří. Rybník je obklopen obytnými domy, je zde camping, nehledě na nedalekou obytnou čtvrť Pode Dvory. Každému nemusí být po chuti dvoudenní hluk. Ale to není zdaleka všechno. Doporučovala bych se podívat ráno po akci na pláž. Lahve, střepy, kelímky, odpadky všeho druhu, zvratky. Opakuje se to leta. Pravda, během dopoledne přijdou úklidové čety, které za vynaložení nemalých finančních prostředků prostor dají do pořádku. Ale malé děti s nic netušícími maminkami si tam od rána vesele hrají na písečku. Rybník, jak je známo, už díky nedostatku vody skomírá z posledních sil. Podobné "kulturní akce" by se mohly konat jinde. Na opíjení, fetování a hluk není třeba mít jako kulisu jediné koupaliště, které město Plzeň svým občanům nabízí.