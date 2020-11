V roce 1960 se Horní Lukavice s obcemi Lišice, Krasavce a Snopoušovy stala jedním celkem, který spravoval obecní úřad v Dolní Lukavici. Tak tomu bylo až do roku 1990.

Horní Lukavice oslaví výročí. | Foto: archiv Evy Horové

Kronikář Karel Hrubý v kronice z let 1986-2000 zapsal: „První návrhy na rozdělení obcí od střediskové obce Dolní Lukavice byly konzultovány v květnu 1990 na schůzi rady národního výboru v Dolní Lukavici. Návrh na oddělení Horní Lukavice přednesli předseda Oldřich Vokáč a Karel Červený v červnu 1990. Následovalo písemné vyjádření občanů - pro odtržení se muselo kladně vyjádřit 2/3 občanů. Na Okresním národním výboru Plzeň-jih byl návrh podán v termínu a to do 15. srpna 1990. Občané se písemně vyjádřili, koho chtějí mít v obecním zastupitelstvu. Nekandidovaly proto žádné politické strany, proto bylo vybráno 18 nezávislých kandidátů. Šest občanů budoucí kandidaturu odmítlo - tento výběr se konal v září. Pro listopadové volby byla pak sestavena kandidátka z 12 občanů. Podle počtu hlasů pak bylo do zastupitelstva zvoleno 7 členů.“