V letošním školním roce jsme si poprvé vyzkoušeli soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky, vyhlašovanou Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích.

Richard Staněk | Foto: Reportér

Školního kola na 21. ZŠ v Plzni se účastnilo 7 žáků devátých tříd a tři nejlépe umístění byli vysláni do kola okresního. Ze třídy 9. B se do okresního kola konaného v prosinci roku 2019 probojovali Jan Kinkor a Richard Staněk a spolu s nimi také žákyně 9. C Kateřina Milotová. Jak ve školním, tak v okresním kole byly prověřovány teoretické znalosti soutěžících formou testu, jehož součástí byly kromě otázek i různé křížovky, doplňovačky apod.