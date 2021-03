pes

kastrovaný

čipovaný

11 let

kříženec plemen tosa inu, americký stafordšírský teriér a rhodéský ridgeback (váha 30 kg)

Držet v rukou živého tvora, poznat, jak je příjemný, pocítit tlukot jeho srdce, přijmout jeho důvěru, to přinejmenším znamená pochopit, že jsme jedné krve. Je to přitakání životu, konec osamělosti. Statný, osvalený a majestátný přítel, který je vám vždy na blízku, vždy pozoruje vaše oči zda se usmívají, zda nepláčou. Jde o přítele na celý život, o přítele, co si od vás nikdy neodsedne a bude mít srdce plné lásky, ať se děje, co se děje, a vždycky vám odpustí. Člověk ho mockrát srazil k zemi a on se přesto zvedl ze dna.

Hledáme pro něj novou lásku, novou oporu, která mu ukáže, že doma je krásně. Líbilo by se mu na zahrádce u rodinného domečku, kde si bude vegetit a pokračovat v opalování břicha - jako pes jedináček. Rád střeží, rád má svoje doma pod dohledem, rád vyprovodí pošťáka, na druhou stranu to není uštěkanec, co půjde po kotnících každého kolemjdoucího. Vzhledem k tomu, že má krátké chloupky a nemá žádnou podsadu, spaní mu pán musí dopřát jedině v teple, na kožešince třeba z berana a u rozpáleného krbu.

Boss je kříženec plemen tosa inu, americký stafordšírský teriér a rhodéský ridgeback.Zdroj: Psí útulek U Šmudliny, Tachov

Zavírání v bytě a klasické bytové rituály by asi nezvládl. Je sice velice čistotný a nic neničí, raději by ale zahrádku. Hodí se k lidem, co ho rádi vytáhnou na špacír, svezou občas autem, dopřejí mu rodinný piknik ve třech. Nemá problém s lidmi, musí si na ně zvyknout a okoukat, pak většinou nastává fáze předvádění se, kdy nosí hračky, míčky a dělá ze sebe šaška. Když se hrací radovánky nekonají, tak se předvádí podáváním paciček, žebráním nebo nastavuje zadek k drbání. Je to prostě pes společenský a když dvounožec nespolupracuje, krčí na něj ty své vrásky ze starostlivosti, a ty snad rozněžní i skálu.

Přestože je společenský a lidumil, nedoporučujeme ho k malým dětem. Bolí ho občas uši (nikdy se nedostanou do fáze zdravých) a kdyby ho dítě zatahalo nebo přes ně pláclo, určitě by si to líbit nenechal. Nová rodina musí jít do adopce s tím, že má pejska společenského, do nepohody k rozumnému pomazlení. Nemá rád hrubé manipulace jako braní do náručí, nucení do činností, které se mu dělat nechtějí, koupání a podobně. Je vycvičený a umí spoustu povelů, je neuvěřitelně inteligentní a rychle se učí novým věcem a povelům, s pozitivní motivací jde vše navíc rychleji. Uši jsou následkem nemocné štítné žlázy. Užívá léky Letrox a Apoquell. V útulku je od října 2014.

Pokud máte o pejska zájem, napište nám něco o sobě a jaký domov nabízíte na Gabrielka333@seznam.cz.

Cebivská Sára

fenka

10 let

kříženec ovčáka

Pokud máte pocit, že jsou psí senioři přehlíženi, tak vám vaši teorii musím vyvrátit. Sára má totiž tolik kouzla, že se na ni v útulku stojí fronty anebo si vycházku s ní lidé předem rezervují. Čas, který s ní člověk tráví, totiž stojí za to. Naše kouzelné děvče přímo srší láskou a něhou.

Dovolte tedy, abych vám představila naši milovanou, všemi opečovávanou Cebivskou Sáru.

Když k nám přišla, mysleli jsme že to nepřežije. Sotva šla, kosti jí chrastily, neudržela v sobě potravu, hrozně páchla a ze zad jí tekl hnis. Dlouho trvalo, než jí naše Leni vychytala stravu, která jí bude dělat dobře. Po dlouhých šesti týdnech začala krásně přibírat, hromadila se v ní síla a dnes je to sebejistá dáma, za kterou se každý rád vrací.

Sára je kříženec ovčáka.Zdroj: Psí útulek U Šmudliny, Tachov

Těžko to popsat, ale kdo pozná Sáru, už nechce nikoho jiného. V zájmu veřejnosti dokonce předčila i štěňata. Sáru prostě musíte zažít, abyste pochopili.

Miluje procházky a toulky přírodou, má dost sil a už i skvělou fyzičku. Byla by spokojená v zateplené boudě bez zavírání do kotce, to totiž nese těžce. Miluje lidi a děti všech věkových kategorií. Děti vyloženě zbožňuje.

Ostatní psy a jiná zvířata ráda nemá. Takže jako pes je jedináček a hodně rozmazlovaný. Miluje hračky a někdy se zapomene a opravdu si hraje jako štěňátko. Je naprosto kouzelná. V útulku je od prosince 2020.

Poznámka ke zdravotnímu stavu: Neslyší, což je přece jedno, je vám stále za zády. Je krmena ledvinovou dietou.

Pokud máte o Cebivskou Sáru zájem, napište nám něco o sobě a jaký domov nabízíte na Gabrielka333@seznam.cz

Gabriela Jägerová