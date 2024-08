„Představí se sbory Jéčko a Souhlas, které diváci znají i z předchozích ročníků. Novinkou jsou sbory Camilangelus, Carmina a Arnicor, které se akce zúčastní poprvé a my se na jejich vystoupení moc těšíme. V závěru akce již tradičně vystoupí sbor Pilsen Voice, který je zároveň spolupořadatelem festivalu,“ říká Lucie Hofmanová, sbormistryně pořádajícího sboru, který je jinak známý pod svou zkratkou PiVo.

Celá akce začne ve 14 hodin vystoupením dětského sboru Jéčko Jara Smejkala. Další sbory pak začnou svá vystoupení vždy v celou hodinu a jako poslední se v 19 hodin představí sbor Pilsen Voice.

Sbor Pilsen Voice, zkráceně PiVo, je parta energických lidí, kteří chtějí dělat radost sborovým zpěvem v netypickém pojetí. Zpívají písně popové (Ed Sheeran, Michael Jackson,…), rockové (Queen, Robbie Williams,..), skladby z filmů a muzikálů a slyšet od nich můžete i trochu klasiky a lidovek. Pilsen Voice vede energická a vždy usměvavá Lucie Hofmanová. PiVo zpívá a-capella i za doprovodu své kapely. V posledních letech společně koncertovali ve Slovinsku, Francii, Německu či v Itálii. Mimo diváckých potlesků, kterých si cení nejvíce, získali i ocenění zlatého pásma na festivalu Choralia Chrudim 2021.

Pěvecký sbor Jéčko založil zpěvák Jaro Smejkal v Plzni před pěti lety. Sbor momentálně čítá 40 členů. Vedle koncertní činnosti se bohatě věnuje činnosti benefiční, za dobu své existence přerozdělil již přes milion korun z vlastních koncertů a sbírek pro různé projekty pomáhající dětem, které bojují s nepřízní osudu, primárně pro projekt Díky dětem zaštítěný Nadací 700 let města Plzně.

Jéčko se prezentuje velmi širokým a různorodým repertoárem k oslovení co nejširšího okruhu publika, jejich hlavní základnou pro většinu vystoupení je samozřejmě město Plzeň, ale mají za sebou řadu koncertů po celé republice a pro velké tuzemské společnosti jako jsou Česká Miss, Blue Style či Oktagon. Sbor na svých koncertech spolupracoval s mnoha českými umělci, např. Kamilem Střihavkou, Monikou Bagárovou, Olgou Lounovou, Markétou Konvičkovou či Terezou Maškovou, vokálně doplnil skladby Robina Zoota či jednoho z největších českých táborů H+H. Také spolupořádá spolu s tanečním souborem Storm Ballet jednu z největších kulturních událostí v Plzni - Kouzlo Vánoc.

Souhlas je plzeňská vokální skupina, která se rozhodla, že nebude sedět v koutě a pokusí se předávat to, co ji nejvíc spojuje – lásku ke zpěvu a hudbě ve všech jejích formách. Aranže písniček si šije na tělo, a protože se nebojí experimentů, vkládá do nich kromě vlastních hlasivek a rozmanitých nástrojů i různé zvukové efekty, od prvků ptačího zpěvu po imitaci koňského klusu. Do koncertní krabičky dokáže zabalit pestrou směs interpretů, takže se v ní potkává Eric Clapton s Hradišťanem, Bratři Ebenové s Red Hot Chili Peppers a spousta dalších. Jejím cílem je svézt se společně s publikem na jedné velké radostné hudební vlně.

Členky sboru Camilangelus se daly dohromady kvůli nabídce provést Janáčkův Zápisník zmizelého. A protože je to spolu bavilo, zpívají spolu už druhý rok. Pod vedením Kamily Komorousové zpívají duchovní hudbu od středověku po romantismus, a capella.

Ženský pěvecký sbor Carmina byl založen v Přešticích v okrese Plzeň - jih v roce 1989. Dnes má sbor 25 členek a sbormistryní je Jana Valentová. Během svého více než třicetiletého letého působení sbor reprezentoval nejen Plzeňský kraj, ale i Českou republiku v několika zemích Evropy, jako je Francie, Španělsko, Itálie, Německo, Slovinsko a Slovensko. Se svým bohatým repertoárem se zúčastňuje soutěží, festivalů i setkání sborů na mezinárodní úrovni. Písněmi lidovými, duchovními, folkovými a skladbami muzikálovými rozdává radost všem posluchačům a výběr těchto skladeb vydal na čtyřech CD natočených v Českém rozhlase Plzeň.

Sbor Arnicor vznikl na podzim roku 2010 pod vedením Jarmily Žižkové, ředitelky ZUŠ ve Třemošné. Vznikl na podnět někdejších členek bývalého dětského sboru paní učitelky Jaroslavy Maňasové, kterým zpívání scházelo. Pěvecký sbor dospělých tak na zdejší sborovou tradici nejen navazuje, ale zároveň ji rozšiřuje. Z původního komorního počtu žen se stalo dnes už poměrně velké těleso čítající přes 40 osob – žen i mužů. V repertoáru má skladby od renesance po současnost, duchovní hudbu, jazzové úpravy různých písní, spirituály, populární a muzikálovou hudbu, ale i lidové písničky.

Program:

14.00 vystoupení dětského sboru Jéčko

15.00 vystoupení vokální skupiny Souhlas

16.00 vystoupení ženského kvartetu Camilangelus

17.00 vystoupení ženského sboru Carmina

18.00 vystoupení smíšeného sboru Arnicor

19.00 vystoupení pořadatelského sboru Pilsen Voice