Soutěžit přijelo osm družstev mužů a jedno žen. „Střídáme pravidelně dva memoriály, letos je to 27. ročník Memoriálu Miroslava Šlesingera, shodou okolností uplynulo padesát let od jeho smrti, příští rok to bude Memoriál Josefa Hrdonky, už třináctý ročník,“ přiblížil historii soutěží velitel sboru Martin Hrdonka, A dodal: „Oba byli ve své době veliteli sboru. Oba memoriály jsou trochu takové soutěže s volnějšími pravidly, neběhá se v zásahovém obleku i na hadice je možná volba. Přijelo jediné „čistokrevné“ družstvo žen, Dolce, zastoupení měly i v dalších družstvech, většinou jako proudařky.“

Protože byly jediné ženy, bylo chvíli před soutěží oznámeno, že ženy poběží stejné disciplíny jako chlapy (na tři B-hadice). Jak se to stalo? „Já jsem se holek jen zeptal,“ podotkl trenér Zdeněk Nový. „A my jsme se prostě „hecly“, a řekly že to dáme,“ doplnila jej proudařka Marie Tesařová. Jako první vyběhly Horšice a stanovily základní čas, výrazně je překonaly Čelákovy (20,12 sekundy), které nakonec byly nejrychlejší.

V druhém kole „laťku“ nasadilo vysoko Město Touškov (18,41), ale i tady byly Čelákovy nedostižené (17,96), dobře jim sekundoval Oplot. Tak vítěz byl jasný, Čelákovy v součtu časů zvítězily s téměř dvousekundovým náskokem, druhý skončil Oplot a třetí Město Touškov. Domácí obsadili páté místo a ženy z Dolců sedmé. Ženám se podařil i zvláštní husarský kousek, při druhém útoku jej dokončily obě proudařky s na setinu stejným časem. A celé hasičské soutěžní odpoledne skončilo poděkováním za účast, gratulací k výkonům a předáním cen. „Domácí soutěž máme za sebou, chceme ještě vyjet na soutěž do Soběkur a na konci prázdnin na Dolce. Možná tady doma uspořádáme i nějakou zábavu,“ vypočetl akce černotínských hasičů během prázdnin Martin Hrdonka.