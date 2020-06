Běžci byli po závodní pauze zaviněné karanténou již zdravě natěšení, takže na jednom z prvních běžeckých závodů v tomto roce se jich u vodní nádrže v Letkově sešlo kolem 300.

Na jaře většina z nich zřejmě tréninkově nezahálela. Na nejedné trati padly nové rekordy. Tomu ostatně nahrávalo i ideální běžecké polojasné počasí.

Pořadatelé připravili a precizně označili hlavní tratě na 42km, 30km, 20km a 8,5km. Všechny vedly lesem Pytel s výběhem Na Pohodnici a na Jandovu skálu (499mnm). Tam se odpojila trať 8,5km. Po výběhu na Čilinu (523mnm) se vracela do cíle trasa 20km. Nejdelší tratě pokračovaly dále přes Maršál (560mnm), Sedlec a Stradiště (488mnm) zpět do Letkova. Maratonci si svůj závod ještě zkrášlili cestičkami kolem skalního útvaru Andrejšky a výšvihem na Radyni (567mnm) po nové skalní vyhlídkové cestě.

Na startu se sešli stálí, věrní účastníci i nové tváře z řad výkonnostních až téměř vrcholových závodníků, sportovců pro zdraví, hobíků, ale i nepravidelných či náhodných běžců. Přijeli závodníci nejen z Moravy a Slovenska, ale závodili vytrvalci z Polska, Francie, Německa. Nejvzdálenější účastník byl z Pensylvánie v USA.

V hlavní kategorii mužů obhájil vítězství stálý účastník Standa Rada v čase 2:54:33 a sklidil uznání a obdiv ostatních běžců včetně nerychlejšího veterána a celkově druhého Davida Gerycha (2:54:36). Ten se Standou svedl lítý boj až do finiše. Standa Rada bude obhajovat prvenství také na maratonské trati Hannah Pilsen Trail na podzim na Krkavci.

V ženské kategorii zvítězila na maratonské trati Michaela Gerychová, žena Davida. Oba běhají za klub KUPKOLO.CZ, který v centru závodu účastníkům umožnil půjčení terénních i závodních koloběžek.

Na trati 30km vyhrál nenápadný ale svými výkony konzistentně výrazný Tomáš Hofhanz, který komentátorovi Honzovi Hasmanovi v cíli vyčinil: „Stejně jako vloni, když jsem vyhrál půlmaraton na Pilsen Trailu na Krkavci, jsi si mě na doběhu vůbec nevšiml!“

Další vítězství na Pilsen Trailu, tentokrát na 30km si připsal veterán Štěpán Rapp. V ženách excelovala Svatoslava Kacířová z Turnova.

Asi nejhodnotnější výkon předvedl na trati 20km Tomáš Eisner, který překonal svůj loňský rekord, který má teď hodnotu 1:14:33. Čas druhého Ondry Jadlovského z Dolního Žandova by při prvních dvou ročnících stačil pohodlně na vítezství.

Skvěle na trati 20km běžel vítěz veteránské kategorie a celkově třetí Ervin Beshir ve veteránském rekordu 1:21:58. Nejrychlejší ženy v celkovém pořadí byly z kategorie veteránek! Však šlo také o samá zvučná jména: Petra Šmákalová, Kristýna Eisnerová, Blanka Šindelářová.

Nejrychleji za poslední roky běžel na trati 8,5km Neal Dhand z Philadelphie, který časem 34:34 za sebou nechal i místního rychlého běžce Vojtu Šulce z AC Heating. Ženy ovládla opět v traťovém rekordu bežkyně na lyžích Adélka Kočandrlová 38:33 ze Sport Club Plzeň.

Diváci viděli strhující boje ve finiši i pády do cílové čáry, např. o 2. místo v dívčí kategorii do 14 let na trati 1600m mezi Sašou Pešulovou a Natalkou Nyklesovou. „Kdyby měli v cíli fotobuňku jako na Olympiádě, vyhrála by Saša, ale když měří čipem na noze, těžko říct, špekulovali fanoušci.“ Nakonec to dopadlo stejně jako na olympiádě a rozdíl byl 0,1 sekundy.

Skvěle zastupovali rodinu setry Rutarovy: Karolína vyhrála 1600m, Magdalena a Kateřina byly 1. a 3. na trati 800m.

Poprvé pod 6minut se dostal na trati 1600m atlet Leonard Mastný ze Sokola Petřín.

Nejmenší děti se před svým startem měli možnost rozcvičit pod vedením mistrem světa v hokeji Milana Krafta.

Stále větší ohlas získává dvoučlenná multigenerační štafeta „Bežíme pro Totem“ složená z dětí do 6 let na trati 350m a o minimálně jednu generaci staršího rodinného příslušníka běžícího na téže trati.

O závodníky se starali kromě pořadatelů z klubu Pilsen Trail také dobrovolníci z mezigeneračního centra Totem a sportovci Sokolu Letkov. Příjemným zpestřením byl skákací hrad RK Evropa a možnost vyzkoušení a zakoupení běžeckých bot Inov8 a Salming od Runland. O zázemí a ceny se postaral hlavní partner Hannah.

Pořadatelům se společně se závodníky podařilo vytvořit tradičně přátelskou a pohodovou atmosféru, kterou lze doufat, že si všichni odnesou do dalších tréninků, závodů, sportovních i jiných výkonů v běžném životě.

Hannah Pilsen Trail pokračuje na 14. listopadu na Krkavci (centrum v autokempu Bolevák). V Letkově se příští rok závod uskuteční opět poslední sobotu v květnu, tedy 29.5.2021. Přijďte si zaběhat nebo klidně jen povzbudit své děti na kratších tratích. Přihlášky, mapy s tratěmi, fotografie a výsledky si můžete prohlédnout na www.pilsentrail.cz.

Jan Hasman