Gymnazisté z Plzně diskutovali o budoucnosti energetiky. | Foto: Martina Drábková

Gymnazisté z Plzně diskutovali o budoucnosti energetiky.Zdroj: Martina DrábkováGlobální oteplování považují čeští teenageři za největší riziko pro budoucnost lidstva, proto podporují využívání energetických zdrojů, které nejméně zatěžují životní prostředí. Za ně přitom pokládají především obnovitelné zdroje v kombinaci s jadernými elektrárnami a dalšími novými energetickými technologiemi. Vyplývá to z průzkumu, jehož se zúčastnilo 1249 chlapců a dívek z devátých ročníků základních škol a ze všech ročníků gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť napříč celou Českou republikou.

Průzkum proběhl v rámci vzdělávacího projektu besed „Energie – budoucnost lidstva“, který na školách běží nepřetržitě již od roku 2000. Dvě dvouhodinové přednášky na toto téma proběhly v březnu také na Masarykově gymnáziu Plzni, pod vedením lektora Ing. Jiřího Skaličky z Jaderné elektrárny Temelín.

Toho jsme se zeptali, jak se k tomuto zajímavému oboru dostal: „O jadernou energetiku jsem se začal zajímat na vysoké škole, kdy jsem s ní poprvé přišel do styku. Připadala mi nesmírně zajímavá, moderní a perspektivní. Po mnoha absolvovaných seminářích, letních školách a diplomové práci na jaderné téma můj zájem ještě stoupl a proto jsem po škole nastoupil na jadernou elektrárnu Temelín, kde pracuji dodnes. Studentům doporučuji studium technických oborů, jelikož o technicky vzdělané lidi je velký zájem, tudíž je to jistota dobrého uplatnění v oborech, které mají perspektivu a budoucnost. Navíc to budou pravděpodobně jedny z posledních pozic, které budou nahrazeny umělou inteligencí,“ řekl nám s nadsázkou pan Skalička.

Tento příklad je důležitý mimo jiné proto, že na pracovním trhu, zvláště pak v technických profesích dlouhodobě chybí kvalifikovaní lidé. Nedostatek zaměstnanců je citelný i v sektoru energetiky. Je tedy zřejmé, že o absolventy technických škol je mezi zaměstnavateli trvale velký zájem. Dlouhodobý osvětový projekt Energie - budoucnost lidstva se koná pod heslem slavného německého filosofa Immanuela Kanta „Neboj se používat vlastní rozum“. Za téměř 23 let se jej zúčastnilo více než 280 tisíc mladých Čechů a Češek. Besedy jsou pro školy zdarma a je možné si je objednat na mailové adrese info@portaeduca.cz.

Za příspěvek děkujeme Martině Drábkové