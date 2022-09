Páté kolo rodeového seriálu Prorodeo Tour se konalo v sobotu 27. září a byla to opět velkolepá podívaná. V rámci navázání na americký projekt „Tough enough to wear pink“ vyzvali organizátoři všechny jezdce, wranglery a diváky, aby na Prorodeo Tour přišli v růžové barvě. Růžová barva symbolizuje boj proti rakovině prsu a jako první s nápadem zasvětit závody této tématice přišla Terry Wheatlyová, žena úzce spjatá s vedením americké organizace PRCA, která prodělala rakovinou prsu. Toto onemocnění ovlivňuje celý její život – ztratila kvůli němu svou babičku, její matka podstoupila oboustrannou mastektomii a její tehdy dvacetiletá dcera musela podstoupit dvě chirurgické biopsie. Terry Wheatlyová však rakovinu porazila. A rozhodla se pomáhat dál.