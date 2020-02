Hned 6. února Gaia Mesiah album pokřtí v pražském Lucerna Music Baru za podpory ekvádorských indiánů Pedra a Carla, které pamětníci znají už z počátků kapely, a české rap metalové skvadry Phatlip v roli předkapely. Následně se se svou novinkou vydají na 2020 Refresh Tour, jediné turné letošního roku, se kterým v průběhu února a března zamíří na dalších 13 míst v Čechách i na Moravě.

Členové Gaia Mesiah po loňském kladném přijetí alba Excellent Mistake, které aktuálně postoupilo do užších nominací v Anketě Žebřík v kategorii nejlepší album, se rozhodli natočit atypické „best of“ album. Refresh In Golden Hive (Live) vzniklo ve studiu Golden Hive v režii dvorního producenta Amaka Goldena. Kapela na něm přináší deset starších songů z prvních tří alb, leckdy po dílčí úpravě. Vše je natočeno na jeden zátah naživo, páteřní songy jejich koncertů jsou tak zachyceny v autentické atmosféře. „Po minulém turné jsme cítili obrovskou radost ze společného hraní, jsme napumpovaní energií, a proto jsme se rozhodli, že některým starým peckám dáme novější ohoz a trochu je refreshneme,” objasňuje kytaristka Santa Morella vznik alba. Dodejme, že nové studiové album plánují na příští rok. Album bude od zítřka k dispozici na tradičních digitálních platformách.

Koncerty následného turné budou postaveny právě na desítce písní z nového alba, doplněné o pár dalších kousků z archivu i několik songů z novější tvorby. Poté co opustí pódium, plánují dámy i jejich kolega zůstávat v klubech a setkávat se s příznivci. Chystají se také sáhnout do svých osobních hudebních šuplíků a coby Gaia DJs připravit následnou rockotéku, takže každý koncert bude vlastně velkou komplexní párty s kapelou. Na fanoušky na koncertech čeká vedle nového alba i nová kolekce merchandise.

Gaia Mesiah působila až do roku 2008 na tuzemské rockové scéně jako zjevení. Divoká Marka a její nespoutané kolegyně Santa Morella a Misha, podporované nekompromisním basovým groovem Joshe Stewarta, si svojí neuvěřitelnou energií pravidelně podmaňovali davy fanoušků. Ti si však museli od rozpadu kapely počkat až do roku 2016, kdy to Gaia Mesiah rozbalila v pražské Akropoli a na Rock for Churchill, a to dokonce i s australským basistou Joshem. O rok později vyrazila kapela v původní sestavě na úspěšné turné a jasně dala vědět, že se nejedná o jednorázový comeback. Následně přišla nabídka na desku, Josh se přestěhoval z Austrálie do Prahy a je jasné, že Gaia Mesiah je definitivně zpět, navíc v plné síle. Do roku 2008 kapela vydala eponymní samizdatové EP (2003), studiová alba Ocean (2005) a Alpha Female (2007) a Live album Thank You Dr. Beat (2008). Na začátku loňského roku se znovuobnovená Gaia Mesiah přihlásila s albem Excellent Mistake, které vydala u Warner Music.

Silvie Marková