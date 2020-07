Jediný český závod Evropského poháru horských kol v disciplíně fourcross přivítá nejlepší jezdce ze zahraničí i ČR, a to včetně mistra světa Tomáše Slavíka.

V sobotu 25. 7. se na Plzeňsku uskuteční Evropský pohár ve fourcrossu. Jedná se o mezinárodní závod horských kol, kde proti sobě stojí čtyři jezdci v jedné dráze. Atraktivní podívaná za účasti těch nejlepších jezdců ze zahraničí i České republiky včetně mistra světa Tomáše Slavíka se odehraje v lokalitě bývalého tankodromu. Během rychlé jízdy si závodníci na trati nic nedarují. Nechybí souboje loket na loket, rychlost, velké skoky, ale také pády.

Zdroj: archiv„Akce začíná v sobotu po obědě registrací a tréninky. V 15 hodin následuje kvalifikace, kterou jede každý jezdec sám a na čas. Podle časů z kvalifikace budou jezdci rozřazeni do čtveřic, ve kterých se utkají o postup do dalšího kola. Dva postupují, dva vypadávají. Takto až do finále,“ přibližuje podobu závodu Tomáš Brožík, pořadatel a loňský vítěz kategorie Elit.

Závodí se v několika kategoriích, od dětí po hobby jezdce, až po kategorii Masters na 450 metrů dlouhé trati plné překážek, skoků a nerovností. Závodní špička tohoto sportu bude k vidění v kategorii Elit. Na domácí trati uvidíme i místní závodníky, a to Michala Brožíka a Jardu Fejfara v kategorii Masters a v kategorii Elit Matěje Fejfara a Tomáše Brožíka, který se pokusí obhájit loňské vítězství.

„Samotná trať vznikla v roce 2012 a od té doby pořádáme za TJ Dobřany oddíl fourcrossu závody každoročně,“ doplňuje Brožík. Samozřejmostí je občerstvení a parkování v areálu.

Závod Evropského poháru se koná v Dobřanech potřetí. Vlivem negativního dopadu koronakrize je letošní seriál závodů pouze čtyřdílný a svoji účast v České republice potvrdilo na šest desítek závodníků. Dále se pojede dvakrát v Německu a jednou ve Švýcarsku.

Šlovický vrch je znám díky kamenné mohyle na svém vrcholu a pastvě exmoorských koní. Fourcrossová trať se nachází přímo v 30 hektarové pastvině, kde šestihlavé stádo hřebců spásá agresivní traviny i keře a pomáhá tak udržet rozmanitost flóry a fauny zdejšího chráněného území. „Jsme rádi, že oddíl fourcrossu kdysi pomohl jako první subjekt oživit Šlovický vrch a přinést sem aktivity, které pomáhají ochraně zdejší unikátní přírody,“ sděluje starosta Dobřan Martin Sobotka.

Jaroslava Umnerová