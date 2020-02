Ačkoli je Šumava letos prakticky bez sněhu, ve Ski&Bike areálu Špičák se dá lyžovat velmi slušně. V pátek 7. února byla v provozu jen hlavní sedačková lanovka, ale v sobotu už se jezdilo i na Spodních Šancích s kotvovým vlekem.

Ačkoli účast kvůli chřipkám a různým virózám prořídla ještě před začátkem, my, co jsme na hory za sněhem a zábavou vyrazili, jsme si to užili naplno.

Miroslava Tolarová