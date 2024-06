Krajské sportovní hry seniorů Plzeňského kraje jsou pořádány pro seniory od 60 let věku jako předkolo na Mezinárodní hry. Účastní se jich kluby registrované pod Krajskou radou seniorů Plzeňského kraje (KRSPK), které za svůj klub nominují soutěžící dle propozic KRSPK.

Na tyto hry dne 13. 5. 2024 delegoval Klub českého pohraničí Plzeň (Městská rada Plzeň) čtyřčlené mužské družstvo. Přihláška a potvrzení o správnosti podání přihlášky opatřené razítkem, byla řádně podána! Toto družstvo však předseda KRSPK M. Hora odmítnul.

Neskutečné pochybení p. Horou, který ignoroval přihlášku i potvrzení předmětného družsta.

Odmítnutí zdůvodnil, že byl informován jedním ze členů KČP, že nominované soutěžící nezná a nejsou členy jejich organizace. Toto nepravdivé sdělení si p. Hora neověřil a setrval na odmítavém postoji. Přesto nominované družstvo vážilo šedesátikilometrovou vzdálenost do Plzně, kde se hry konaly.

Někteří z nich v domnění, že v místě konání soutěže dojde k možnosti her se účastnit. Striktně byli p. Horou odmítnuti s odůvodněním, že trvá na svém původním rozhodnutí. Znemožnit účast uvedeného družstvu, které vážilo poměrně dalekou cestu, aby si mohlo zasoutěžit, se vymyká zdravému rozumu.

V osobní rovině vůči členům nominovaného družstva nejen, že toto družstvo poškodil, ale ze své funkce se dopustil totálního úletu a prokazatelného pochybení. Předseda Hora nepochopil smysl těchto her! Smyslem těchto her by měla být oslava sportu pro co největší počet seniorů, kteří mají o tyto hry zájem a podpora seniorů v pohybových aktivitách a propagace pohybu jako součásti jejich života.

Předseda Hora zároveň předvedl, jaké charakterové vlastnosti by neměl mít vedoucí pracovník.



Příspěvek za družstvo KČP Plzeň zaslal L. Verner.