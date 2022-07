Prolog k hlavním závodům obstaraly v ranních hodinách ty dětské. Na sedmdesát nadějí od šesti do čtrnácti let si vyzkoušelo zjednodušené překážky – někdo ještě pod bedlivým dohledem rodičů zcela poprvé, někdo už sám za sebe. Půl hodiny před polednem je následovali dospělí a nakonec ve 14 hodin tříčlenné týmy. Jejich členové si podle zvolené délky museli poradit se šedesáti, resp. čtyřiceti překážkami.

„Novinkou letošního roku byla zkrácená pětikilometrová trať, dříve jsme měli pouze dlouhou, devítikilometrovou. A jsme nadšení, určitě ji zahrneme i do příštího ročníku. Na krátkou trasu se vydala stovka zájemců, mnohdy to pro ně byla první zkušenost s tímto typem závodů. Zase se tak rozšířil okruh sportovců, kteří si u nás přijdou na své a my rádi vidíme nové tváře,“ ocenil Jiří Moravec.

Samotnému závodu přálo výborně počasí. Po úmorných vedrech posledních dní rtuť na teploměru přece jen o něco klesla, a tak si běžci podmínky upřímně pochvalovali, stejně jako atmosféru podniku. Pěkné výsledky předvedly známé tváře z let minulých, které patří v Myslívu mezi stálé účastníky. Mezi ženami se Hana Zimová radovala z vítězství v kategorii 40+ i nejlepšího ženského času dne, mezi muži se další matador, Radim Červeňák, musel spokojit se třetím místem, když jej dokázali předstihnout vítězný Lukáš Novák a druhý Jan Sedlák.

„Měli jsme letos připraveny parádní ceny – kromě sportovního vybavení jsme totiž udělovali trofeje v podobě Thorova kladiva. Za třetí místo bylo malé, pak střední a vítěz si odnesl rovnou třiceticentimetrové. Večer závody uzavřelo vystoupení hudebních skupin Galileo, Parkán a Paradox,“ uvedl Jiří Moravec.

Výsledky 5. ročníku Myslív Race – muži (9 km): 1. Lukáš Novák 1:06:15 h, 2. Jan Sedlák 1:09:12, 3. Radim Červeňák 1:10:11, ženy (9 km): 1. Zuzana Šerá 1:44:59 h, 2. Petra Šizlingová 1:46:39, 3. Natálie Housková 1:47:30, muži 40 + (9 km): Martin Šulc 1:11:59 h, ženy 40+ (9 km): Hana Zimová 1:32:56 h, muži (5 km): Ladislav Zelenka 50:37 min, ženy (5 km): Petra Štraub 1:01:13 h, muži 40+ (5 km): Jiří Bílek 58:17 min, ženy 40+ (5 km): Kateřina Krásová 1:40:46 min, týmy (9 km): Loupežníci OCR 1:28:16 h, týmy (5 km): AC HC 1:05:27 h, děti 6 – 11 let: Radim Beneš 9:10 min, děti 12 – 14 let: Marek Beneš 21:18 min.

Kompletní výsledky naleznete na tomto odkaze.