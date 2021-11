Vydejte se na pochod brdskými lesy za bunkry z druhé světové války.

Bunkry na Houpáku | Foto: Artur Zach

Do Chráněné krajinné oblasti Brdy je neomezený vstup možný od roku 2016. Do té doby byl vojenský újezd využíván k testování munice či vojenské střelby a vstup byl povolen pouze o víkendech a svátcích. Díky tomuto uvolnění tak čím dál tím více lidí míří do Brd za turistikou nebo cyklistikou.