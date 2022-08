Nevěděla, kde skončí. Autobus Yulii a dalších asi 100 maminek s dětmi nakonec dovezl do ubytovacích prostor zámku v Malesicích u Plzně. Tam už byli v prvních dnech připraveni pracovníci Archy pro rodiny s dětmi, služby Diakonie Západ: „Po rozsáhlém mapování situace jsme zjistili, kolik tu vlastně máme dětí, s čím potřebují pomoci a co tedy vlastně můžeme pro přijíždějící udělat,“ vzpomíná Anna Bíbová, sociální pracovnice v Arše. „V první řadě jsme se snažili zajistit péči o děti. Zřídili jsme tedy adaptační skupinku, do které mohly děti docházet, a maminkám se otevřela možnost najít si práci alespoň na pár hodin denně. Jednou z maminek, která sem pravidelně vodila svou dceru, byla právě Yulia. Napadlo nás, že bychom ji mohli oslovit, aby doplnila náš tým, který v adaptační skupince pracuje. Od začátku totiž byla velmi komunikativní, spolehlivá a měla výborný vztah k dětem. My jsme zase potřebovali někoho, kdo se s dětmi domluví ukrajinsky. Práci jsme jí tedy nabídli a ona s nadšením přijala,“ doplňuje s úsměvem Anna Bíbová.