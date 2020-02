6. 5. 2020 si připomeneme 75 let od osvobození Dolní Lukavice americkou armádou.

První americké vozidlo v Dolní Lukavici. Snímek je z 13. května 1945. | Foto: archiv Dolní Lukavice

"První džíp do obce přijel kolem 13.30 hod od Dnešic", sděluje Václav Jindra, místní odborník na vojenskou historii. Američané se ubytovali na zámku, v parku a také u lidí. Ze vzpomínek pamětníků víme, že ve stodolách měli polní kuchyni. V Dolní Lukavici Američané byli do září 1945. Po svém příjezdu začali ihned pročišťovat les Vysoká a zatýkat německé vojáky. Na lukavickém hřbitově odpočívá voják druhého pluku Rangers John Shobey (1919-2003), který se zde v roce 1945 zamiloval do mladé dívky, po čase se do Čech vrátil, získal české občanství, oženil se a prožil zde zbytek svého života. "V květnu společně se členy Klubu třetí armády Plzeń uctíme jeho památku." sdělila Eva Horová, referentka výboru pro kulturu a média při Obci Dolní Lukavice. "V současné době spolupracujeme s Klubem třetí armády Plzeň na programu oslav v Dolní Lukavici." dodala Horová.