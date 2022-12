Paní učitelka Michaela Šindelářová rezervovala 48 dárků přes webovou stránku www.krabiceodbot.cz. Vybrala si chlapce i děvčátka od 1–17 let, ale také maminky, tatínky i rodiny. Děti přinesly do školy krabice od bot a v nich mnoho různých hraček, školních potřeb, kosmetiku, doplňky, dárkové poukázky, plyšové hračky či knihy se kterými si již nehrají a jsou v pěkném stavu. Ve škole pak všichni společně dárky zabalili, popsali a odvezli do sběrného místa v Domažlicích (Diakonie ČCE). Dárky poté putují dětem z chudé rodiny a na Štědrý den si je rozbalí.