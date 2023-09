Prvý zářijový víkend organizoval na domácí dnešické střelnici střelecký klub Cinderella závěrečné kolo Českého poháru v loveckém parcouru.

Závěrečné kolo Českého poháru v loveckém parkouru se střílelo v Dnešicích. Na snímku vítězka celého pětikolového seriálu Českého poháru, dnešická Michaela Štenglová s trenérem Pavlem Zázvorkou. | Foto: Petr Šatra

„Příprava, ta základní, je čtrnáct dnů předem. A ta úplně závěrečná, to jsou čtyři dny, to je tolik práce, že na střelnici, dá se říci, že spíme. Letos nás trochu trestalo počasí, nevím za co, s množstvím krátkým přeháněk. Ale na vlastní závody v sobotu se vyčasilo, a to bylo hlavní,“ již s úsměvem popisuje „štrapáce“ s přípravou předseda klubu Jirka Štengl.

„Střílí se stopadesát holubů na šesti střelištích. Umístěny jsou v okolí střelnice. To už máme vychytané, víceméně stále na stejných místech. Ale letos byl jiný problém, nedostatek rozhodčích. Nakonec jsme museli 'vycvičit' naše mladé z kroužku a musím říci, že se osvědčili. A to je názor nejen můj, ale i dalších střelců,“ pokračuje.

Všechna kola Českého poháru se na jihu Plzeňska střílela na sto ran, jen Dnešice jsou jediným místem, kde se střílí sto padesát. „Je to celodenní nápor, ale už jsou na to naučeni, a stále k nám rádi jezdí.“ Tady se ozve se smíchem hlas jednoho ze střelců: „Takové vepřové hody nenabídne nikdo, tak nepřijeďte“.

Odstřílet poslední kolo ČP přijelo necelých devět desítek vyznavačů brokové střelby. V kategorii A měl nejpřesnější mušku host z blízkého Německa Johannes Jung (129 holubů), kategorii B vyhrál Tomáš Pecháček (126), 'céčko' pak Jakub Vícha (103). V seniorech měl nejpřesnější mušku Milan Rybín (130), který se nejlepším nástřelem stal zároveň i absolutním vítězem. Veterány vyhrál František Pražák (107), do ciziny odcestovalo první místo v kategorii M, kterou vyhrál Heinz Spitzka, juniory pak Kryštof Černošek. Jedno vítězství zůstalo doma, mezi ženami byla nejlepší členka domácí Cinderelly Michaela Štenglová (108). Ta se také stala absolutní vítězkou Českého poháru, když vyhrála všech pět kol.

Zároveň je držitelkou bronzové medaile z mistrovství Evropy, když střílí loveckou kombinovanou střelbu, což je bohužel neolympijská disciplína. „Letos se Evropa střílela v Mariboru. Mohla bych říci, mám medaili, tak jsem spokojená. Ale vím o chybách, které stály lepší umístění. Letos to byla poslední broková položka a čtyři holubi, kteří ulétli,“ ohlíží se za závodem Štenglová, která skončila ve Slovinsku za za vítěznou Finkou Linnou Laine a stříbrnou Švédkou Cornelií Dagobert.