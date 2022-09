„V jejich podání zazní předehra Můj domov a Beethovenova symfonie č. 9 S Ódou na radost, jež přináší poselství o bratrství všech lidí. Proto i večer ke 120. výročí otevření Velkého divadla vyvrcholí touto skladbou, která je aktuální v každé době,“ doplňuje ředitel divadla Martin Otava.

Vernisáž se uskuteční na jižní terase Velkého divadla, při nepřízni počasí ve Foyer Vendelína Budila, a zazní na ní i ukázky z tehdejšího samotného otevření.

Výstava 120 let Velkého divadla provede návštěvníky celým obdobím od prvotní myšlenky na stavbu nové budovy, přes výběr architektonického plánu, samotné stavby až po její slavnostní otevření. Odhalí, kdo byli lidé, kteří realizaci umožnili, jaké restaurátorské zásahy jí navracely kouzlo a jak se změnila až do dnešní podoby. Nebudou opomenuty ani takové zajímavosti, jako kolik bylo původně míst v hledišti či kolik žárovek osvětlovalo interiér.

Výstava je rozdělena do dvou částí – jedna bude umístěna venku na jižní terase divadla, druhá bude instalována ve Velkém divadle, kde bude přístupná vždy hodinu před začátkem představení, a to do konce roku 2022.

Výstava vznikla ve spolupráci s Archivem města Plzně, Národním památkovým ústavem v Plzni a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.

Vstupenky na koncert mohou diváci zakoupit v pokladně předprodeje Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň, on-line na webových stránkách nebo v síti Plzeňská vstupenka, vernisáž výstavy je přístupná divákům zdarma.