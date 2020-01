Ochotnický divadelní spolek v Kaznějově si nese tradici již více než 120 let.

Štace při 25. výročí založení. | Foto: archiv obce Kaznějov

Divadelní kořeny ochotnického divadla v Kaznějově sahají do roku 1896, kdy zahájil svoji činnost Ochotnický spolek Kollár, jehož existence trvala nepřetržitě celých 55 let. O práci v něm byl značný zájem a v roce 1898 už měl 64 členů. Po r. 1904 nastává nejslavnější období. Byla nastudována představení Jan Výrava, Naši furianti, Na statku a v chaloupce a jiné. Divadelní představení se konala střídavě v hostinci Františka Plechatého a v hostinci u Rottů. V hostinci u Rottů zakotvil spolek od roku 1910 natrvalo. Hrálo se na dřevěném přístavku a později bylo postaveno jeviště zděné. V tradicích Kolláru pokračoval dramatický odbor ZK ROH Lachema, který pod režisérskou taktovkou Josefa Jelínka nastudoval řadu her. Jako nejvýznamnější hru je možno uvést Tylovu Fidlovačku a Jiráskovu Lucernu.