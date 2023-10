Výběr z celoživotní tvorby kamenosochaře a výtvarníka Jaromíra Nedorosta představuje výstava s názvem Jaromír Nedorost /in memoriam/ v plzeňském Domě hudby v Husově ulici 30, která bude k vidění do 31. října tohoto roku.

Vernisáž výstavy Jaromír Nedorost /in memoriam/ v plzeňském Domě hudby. | Foto: Daniel Sojka Beran

Vystaveny jsou zde obrazy - olejomalby na plátně, kresby a několik drobných plastik. Jedná se o část malířské a sochařské tvorby z let 1957 – 2018. Výstava děl autora, který byl úzce spjatý také s Plzní a od jehož úmrtí letos v srpnu uplynulo pět let, je umístěna ve foyer a v prostorách 1. a 2. patra podél schodiště.

Jaromír Nedorost se narodil 3. února 1939 v Ivančicích u Brna, dětství prožil v nedalekých Oslavanech. Osud mu nadělil stejnou měrou výtvarný i hudební talent, věnoval se i sportu, kde dosahoval výborných výsledků v gymnastice.

Studoval Střední kamenicko-sochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší, vojnu strávil v Praze v Armádním výtvarné studiu. Působil v atelieru Vendelína Zdrůbeckého a velkou školou pro něho byla i spolupráce s Janem Hánou a Františkem Radvanem z Akademie výtvarných umění. Se všemi jmenovanými spolupracoval na tvorbě několika sousoší.

Po vojně nastoupil do Ústředí uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, kde se podílel na tvorbě tamních restaurátorských a sochařských děl. V té době se začal věnovat i malování, nejprve pod vedením tehdejšího ředitele gymnázia v Ivančicích, akademického malíře Jiřího Dvořáka. Touha po vyšším vzdělání ho ale posléze, v letech 1963 – 64, zavedla opět do Prahy, kde navštěvoval kurzy na Akademii výtvarných umění, s cílem pokračovat ve studiu. V tom se mu ale nepoštěstilo, a sice z rodinných důvodů.

Po velkém zklamání se vrátil do Oslavan a nastoupil na pozici vedoucího kamenictví v Brně. Vedle toho se věnoval muzice ve výborné swingové a popové kapele, a to až do svého odchodu do západních Čech v roce 1979. Od roku 1980 se usadil v Plzni, kde založil novou rodinu. V kamenickém řemeslu pokračoval nejprve na pozici vrchního mistra kamenictví, později jako restaurátor západočeských památek. Vrátil se i k malování, s menšími pauzami se znovu věnoval od roku 1982. Jaromír Nedorost za svůj život vytvořil nespočet děl. Jeho tvorba zahrnuje obrazy, kresby a také plastiky, kterých vytvořil nejvíce v době svého zhruba 25letého působení v Německu.