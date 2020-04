Plzeňská rodačka, spisovatelka, překladatelka a pedagožka Hana Gerzanicová napsala ve svých 92 letech báseň.

Zde je její znění:

Díky

Zachráncům české země

v čase pandemie koronaviru.

Díky Vám všem

kteří jste své síly dali

během pandemie viru

lidem pomáhali.

Díky české vládě

za včasné zařízení

zákonů, které umožnily

zmírnit utrpení.

Díky lékařům, sestřičkám

za neúnavnou práci,

všem, kteří pomáhali

se díky, vděčnost vrací.

Všem, kteří svojí prací

své zdraví riskují

hasičům, policistům, poště

prodavačkám, co čas svůj darují.

Nejsou to lidé slávy

co z novin všichni znají

jsou to jen dobré duše

které nám pomáhají.

Vám všem, bez nichž bychom

jen těžko přežili

Vám patří dík a odměna

za dary Vaší síly.

Snad slova díků málo jsou

chceme však, abyste znali

že NIKDY NEZAPOMENEME

co jste pro národ vykonali.

Eva Gerzanicová