Paní Bára, matka dvou dětí, je šikovná, moderní, kreativní a vynalézavá žena. Založila půjčovnu hraček.

Plzeňská půjčovna hraček nabízí například pohybové a Montessori pomůcky, hry i stavebnice. | Foto: Eva Nestávalová

V Německu jako au pair

Již po maturitě se rozhodla rozšířit své znalosti německého jazyka, a to pobytem v německém Mnichově. Práce au-pair a následně i vychovatelky v tamní mateřské školce jí nejen rozšířily obzory. „Byla to i cenná průprava na budoucí roli dvojnásobné matky,“ říká ke svým zahraničním zkušenostem rodilá Plzeňanka.

Půjčovna dětských hraček

Období se dvěma dětmi ve věku 3 roky a 7 let si již dostatečně užila, a tak se začala zamýšlet nad tím, jak vhodně a účelně naložit se svým časem. „Vycházela jsem z faktu, že se v dnešní době rodiče snaží minimalizovat množství hraček, a proto bude půjčovna dětských hraček skvělou alternativou. Umožňuje dětem přístup k různým druhům hraček s ohledem na jejich přibývající věk,“ upřesňuje výhody půjčování hraček paní Bára a dále dodává: „Kvalitní a originální hračky jsou pro děti velmi důležité, zejména pro vývoj jejich fantazie a kreativity. Jedná se zejména o hračky finančně nákladnější, ale zábavné a vzdělávací. V nabídce jsou například pohybové a Montessori pomůcky, hry i stavebnice, které rozvíjejí logické myšlení, jemnou i hrubou motoriku a další dovednosti dětí. Další výhodou je to, že rodiče nemusí řešit problémy s uskladněním. Stačí je vrátit zpět do půjčovny a vyměnit za nové." Veškeré informace lze najít na webových stránkách www.stridamehracky.cz.