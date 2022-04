Mladí talentovaní sportovci vytvořili nejhodnotnější plavecký výkon v kategorii žáci a junioři,který byl kdy v extrémně vytrvalostním plavání vytvořen. Za 24 hodin dokázali zdolat o 20 kilometrů větší vzdálenost, nežli dokázali zdolat jejich předchůdci v kategorii žáci v roce 2009. Na sto kilometrů motýl, vylepšila tato skupina žáků o 4 hodiny a 41 minut čas svých starších kolegů, kteří v kategorie junioři vytvořili svůj rekord v roce 2013. Všechny rekordy se opět zapsaly do České knihy rekordů. Plavci, kteří se od roku 2008 věnují extrémně vytrvalostnímu plavání, mají v České knize rekordů zapsáno již 109 českých rekordů. Mladí plavci patřící stále ještě do kategorii žáci, dokázali díky této štafetě získat kompletní sadu všech dvanácti českých rekordů, které lze ve 24 hodinovém a 100 kilometrovém plavání získat.

Věkový průměr všech plavců ve štafetě činil pouhých 12 let a 9 měsíců. Nejmladším plavcem ve štafetě byla Bělíková Marie, které bylo v den konání akce pouhých12 let a 6 měsíců. Nejrychlejšími plavci ve štafetě byli, Kotlan Adam a Müllerová Thea. Této akce se zúčastnilo deset amatérských plavců z plavecké školy Jiřího Řezáče, kteří se plaveckému sportu nevěnují závodně, ale pouze rekreačně. Nikdo z těchto plavců nikdy nebylčlenem žádného plaveckého oddílu. O to je jejich předvedený výkon samozřejmě obdivuhodnější.

Tuto skupinu amatérských plavců, doplnil Adam Kotlan, talentovaný závodní plavec z Plzně. Na vytvoření obou českých rekordů ve štafetách se podíleli: Müllerová Thea, Kotlan Adam, Humlová Adéla, Kartýsková Michaela, Suchá Barbora, Lizcová Anna, Šašková Lenka, Tolarová Kateřina, Zikmundová Anna, Bělík Michal a Bělíková Marie. Adam Kotlan se o víkendu do České knihy rekordů zapsal také v plavání jednotlivců. Plaveckým způsobem prsa dokázal uplavat vzdálenost 10 kilometrů za 3 hodiny a 37 minut.

Všechny rekordy byli opět vytvořeny v bazénu sportovního klubu Radbuza Plzeň. Nyní se plavci připravují na vytvoření nejdelší plavecké štafety na světě, při které sejako první a jediní, pokusí uplavat štafetovým způsobem vzdálenost 1.000 kilometrů. Tím by překonali světový rekord zapsaný v Guiinessově knize rekordů.Vytvořit nový světový rekord je ale možné jen v případě, že plavci získají dostatečné množství finančních prostředků, které jsou potřeba na uskutečnění takovéto akce.

Za příspěvek děkujeme Jiřímu Řezáčovi.