Dechové techniky podporují práci plic a tím zlepšují náš celkový zdravotní stav. Dech přivádí do těla energii, díky které se naše tělo stává odolnějším. Určité dechové techniky fungují na buněčné úrovni a jsou schopny zcela uvolnit nahromaděný stres. Člověku se nesmírně uleví psychicky i fyzicky.

Díky dechovým technikám, které využívají přirozeného rytmu dechu, odbouráte stres, který je v těle nahromaděný. Když se staráme o svůj dech, naše energie jde nahoru a jsme odolnější vůči stresu.

Dech je zdrojem energie stejně jako jídlo nebo spánek, ale mnohem zásadnější - to si dnes všichni moc dobře uvědomujeme. Podpoříte-li svůj dech, podpoříte život ve vás.

Vědecký novinář James Nestor - autor nejprodávanější knihy o dechu a dechových technikách na světě Breath - své poznání o dechu shrnul do této věty: "Bez ohledu na to, co jíme, jak moc cvičíme, nebo jaké geny jsme zdědili, na ničem z toho doopravdy nezáleží, pokud nedýcháme správně."

James Nestor popisuje ve své knize celou řadu dechových technik: Nadi Shodhana, koherentní dýchání, Butejkova metoda dýchání, Tummo a mnohé další. Spoustu informací o těchto technikách můžete najít na internetu.

Jako nejúčinnější dechovou techniku, kterou během svého vědeckého pátrání poznal, uvádí techniku s názvem Sudarshan Kriya. Tu vynalezl před 40ti lety Sri Sri Ravi Shankar a od té doby pomohla milionům lidí po celém světě. Můžete se ji naučit i v Čechách od učitelů organizace Art of Living.

Dalším vědcem, který se zabývá významem dechu pro náš život je i MUDr. Andrew Weil, profesor veřejného zdraví a integrativní revmatologie na University of Arizona, ředitel Arizonského centra integrativní medicíny, který říká: "Kdybych měl omezit svoje rady pro zdravější život na jedno doporučení, určitě bych řekl, že je třeba naučit se lépe dýchat."

A základní rada může znít: ZAVŘETE PUSU!

Jak dýcháte? Nosem nebo pusou?

Lidské tělo se vyvinulo tak, aby dokázalo dýchat oběma způsoby z nějakého důvodu. Zvyšuje to naše šance na přežití - když se ucpe nos, stále jsme schopni dýchat ústy.

Primárním nástroje pro dech je ale náš NOS. Proč?

- zvlhčuje vzduch, který dýcháme

- čistí vzduch, který vdechujeme

- reguluje teplotu vdechovaného vzduchu

Občas se nadechnout pusou nevadí - při smíchu, v zápalu boje, když jsme nemocní - to je v pořádku, ale chronické dýchání pusou je něco úplně jiného. Naše tělo není nastavené na to, aby celé hodiny přes den nebo v noci zpracovávalo surový neupravený vzduch. To jednoduše není normální stav. Je dobré na to myslet a opravdu více dýchat nosem.

Tajemství, která skrývá náš dech jsou mnohá a určitě dává smysl se do jejich odkrývání ponořit a objevit věci, které mají obrovský dopad na naše fyzické i psychické zdraví, tak jak to děláme posledních 10 let i my. Je to zajímavá a užitečná cesta.

Gabriela a Jaroslav Voldřichovi, Jednodusesjogou.cz