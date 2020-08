„Jirko, jestlipak víš, jaká mimořádná událost se odehrála začátkem letošního srpna?“

„Jistě, to ví přece každý správný teoretický elektrotechnik!. Před 90 lety, 8. 8. 1930, se v Plzni narodil Daniel Mayer, profesor a doktor věd na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.“

„Ano, máš pravdu. Nedávno se dožil devadesáti let člověk, který znamenal a znamená mnoho pro obor teoretická elektrotechnika, pro plzeňskou fakultu elektrotechnickou i pro české a československé elektrotechnické vysoké školy i ústavy akademie věd.“

„A je dobře, že rozšířil řady významných Plzeňáků, protože se zde nejen narodil, ale vystudoval zde vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou a pak zde prožil většinu svého aktivního vědeckého a pedagogického života.“

„Vysokou školu ale vystudoval v Praze na Fakultě elektrotechnické ČVUT v letech 1948 – 1952, kde absolvoval v letech 1952 - 1956 také vědeckou aspiranturu u prof. Kučery.“

„ V Praze na ČVUT získal ovšem prof. Mayer výborné vědecko-odborné základy na katedře prof. Trnky, u kterého pracoval již jako student a se kterým se později velmi spřátelil. V roce 1956 se pak vrátil do Plzně na katedru elektrických strojů vedenou doc. Haufem, kde se v roce 1959 habilitoval. V roce 1962, již jako docent, stál u zrodu Katedry teoretické a experimentální elektrotechniky, kterou vedl až do roku 1977, kdy v důsledku normalizačních zásahů došlo k jejímu zrušení. Činnost Katedry teoretické elektrotechniky byla obnovena až v roce 1990 a prof. Mayer stál opět v jejím čele, a to až do roku 1995. I poté však svými radami a zkušenostmi přispíval k dalšímu rozvoji katedry.“

„Profesorem byl Daniel Mayer jmenován v roce 1968 a titul doktor věd obdržel v roce 1979. Vykonával i řadu akademických funkcí, byl v letech 1962 – 65 proděkanem FEL a v letech 1965 – 70 prorektorem pro vědecko-výzkumnou činnost na tehdejší Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni.“

„Po celou svoji profesní karieru byl a je velmi uznávaným odborníkem v oblasti teorie elektrických obvodů a teorie elektromagnetického pole jak na celostátní, tak i na mezinárodní úrovni. Byl členem několika vědeckých rad a dalších významných grémií, redakčních rad, státních zkušebních komisí a dalších orgánů.“

„Velmi rozsáhlá je i jeho publikační činnost čítající více než 360 článků uveřejněných většinou v renomovaných časopisech, 9 monografií a vysokoškolských učebnic, 13 patentů, vysokoškolská skripta, výzkumné zprávy, recenze, referáty na vědeckých konferencích a další.“

„Ano, byl i zakladatelem dvou významných mezinárodních konferencí SPETO a AMTEE, na jejichž organizaci a vedení se po několik desítek let podílel.“

„Dodnes se prof. Mayer aktivně zabývá nejen teorií a řešením technických problémů a praktických aplikací v elektrotechnice, ale i historií elektrotechniky. Jeho velkou láskou byl zejména tvůrce moderní teorie elektromagnetického pole J. Maxwell. Osobní osudy jeho i dalších významných osobností elektrotechniky jsou zachyceny v knize prof. Mayera „Pohledy do minulosti elektrotechniky“, která se stala velmi žádanou a oceňovanou publikací.“

„U prof. Mayera si cením i toho, že přes své výrazné vědecké kvality a odborné postavení je i velmi lidský a přátelský. Svým mladým spolupracovníkům se snažil pomoci proniknout do odborné komunity a urychlit jejich vědecký růst. Jako šéf byl však značně náročný a důsledný.“

„Sám si vzpomínám na své začátky na katedře a na jeho kolegiální jednání, kdy mne s sebou brával na různé odborné konference. Velmi jsem obdivoval jeho úsporný cestovní minikufřík, který obsahoval kromě podkladů k referátům většinou jen hygienické potřeby a pyžamo. V roce 1971 jsem byl s profesorem Mayerem na velké mezinárodní konferenci o elektrických obvodech ve slovenských Tálích. O volném odpoledni mi navrhl, že si uděláme malou vycházku do hor, a za cíl zvolil vrchol Chopku. V polovině cesty jsme narazili na souvislou vrstvu sněhu. Prof. Mayer vytáhl z kapsy čepici a v polobotkách dorazil bez problémů až na vrchol a zdrávi jsme se i vrátili. Večer jsme to pak zapili sklenkou dobrého vína.“

„ Když jsem v roce 1995 přebírala po prof. Mayerovi Katedru teoretické elektrotechniky na FEL ZČU, uvědomila jsem si, jak velkou a úspěšnou práci prof. Mayer vykonal. Jak vybudoval kvalitní vysokoškolské pracoviště, které mělo zejména díky němu výbornou pověst nejen na úrovni univerzity, ale především i v konkurenci ostatních elektrofakult v republice i v sousedních zemích.“

„Za svůj výrazný odborný přínos pro elektrotechniku a pro Fakultu elektrotechnickou ZČU v Plzni se stal v roce 2012 prvním držitelem velmi prestižní Ceny Františka Křižíka, udělované vědeckou radou FEL, která byla v historii FEL ZČU udělena zatím jen 4 významným osobnostem.

„Je úžasné, v jaké fyzické i duševní kondici se prof. Mayer dožívá své devadesátky. Kolik nápadů a zajímavých problémů ještě má a jak je stále plný elánu. – Závidíme!“

„Myslíme, že oba můžeme panu profesorovi Danielu Mayerovi za celý kolektiv katedry a jistě i za celou Fakultu elektrotechnickou poděkovat za více než šedesát let poctivé, svědomité a vysoce erudované práce a popřát mu ještě mnoho hezkých let ve zdraví, pohodě a stále aktivní tvůrčí činnosti.

Milý Danieli – děkujeme Ti a přejeme hodně štěstí!“

Zdena Benešová, Jiří Kotlan