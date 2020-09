Ani déšť neodradil rodiče a děti od toho, aby se zúčastnili takzvaného pasování na prvňáky na Lobezské louce v Plzni.

Děti se loučily s mateřskou školou | Foto: Jitka Šimková

S předškoláky se tam v neděli 30. srpna loučily učitelky 23. mateřské školy v Topolové ulici v Plzni. Kvůli covidu totiž oblíbenou akci nemohly udělat před prázdninami ve školce a proto se konala až teď. Učitelky stejně jako rodiče napekly a navařily dobroty a připravily dárečky. Rodiče se pak ujali práce na jednotlivých stanovištích, kde děti musely plnit úkoly a dostávaly za to razítka a za ně později odměny v podobě hraček nebo věcí do školy. Předškoláci museli rozeznávat plody stromů, rostliny nebo zvířata a dělat řadu dalších věcí. Na závěr každý z nich dostal na hlavu papírovou královskou korunu, batůžek s věcmi do školy a "placku" na oblečení. Učitelky jim popřály hodně úspěchů ve škole a pozvaly je, aby se za nimi do školky přišly podívat. Dětem se akce moc líbila a i přes nepřízeň počasí nechtěly z Lobezské louky odejít. "Bude se mi po paních učitelkách ze školky moc stýskat, ale do školy už se těším," řekla předškolačka Ema.