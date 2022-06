Děti na základní škole v Plzni vyráběly zelenou elektřinu

Čtenář reportér Čtenář

Elektrický proud nevzniká v zásuvce a nárok na něj není základním lidským právem zakotveným v ústavě. Nejprve se musí vyrobit a dopravit k odběratelům, což stojí nemalé finance a přináší různá úskalí. Základní problém je, zda chceme mít dostatek elektrické energie a pokud ano, co jsme pro to ochotni udělat, obětovat a zaplatit. To vše a ještě mnohem více bylo tématem interaktivní přednášky „Energie – budoucnost lidstva“, kterou tento týden na základní škole v Plzni vedl Adam Kecek z ÚJV v Řeži u Prahy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Studenti si zkusili vyrobit elektřinu | Foto: Tomáš Hejl