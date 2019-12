Den otevřených dveří na 21. ZŠ Plzeň

Ve středu 4. 12. 2019 od 15:00 do 18:00 hodin se dveře 21. ZŠ otevřely veřejnosti, především všem zájemcům, kteří uvažují o studiu na naší škole, dále i jejich rodičům či přátelům, kteří je přišli podpořit a společně s nimi si prohlédnout prostředí, v němž by případně mohli strávit nadcházejících 9 let.

"Půjdem spolu do Betléma" - Betlém tradičně i netradičně. | Foto: Martin Prokop