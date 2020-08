V sobotu jsme zavítali do Strážova, kde uspořádali kluci ze Záhorčic třetí kolo. A nedařilo se ani jednomu našemu týmu. Kluci z áčka po omytí terčů sestřelují konečných 19,34 s a tím berou až 12. místo.

Proudaři z béčka po rychlé vodě končí daleko od nástřikové čáry a útok nedokončují. No a naše kožky po zaváhání na košíku a pravém proudu dávají čas 19,36 s, a to stačí až na šesté místo. Věříme v lepší zítřky a přemisťujeme se do nedalekého Mochtína, kde bude probíhat nedělní čtvrté kolo. Při té příležitosti kluci uspořádali i noční soutěž v rámci Chodské noční hasičské ligy, tak proč si nezaběhnout a neprubnout dráhu. Kluci z béčka s výpomocí áčka na zadku dávají čas 18,51 s a tím se řadí na 9. místo.

Holky s výpomocí Petra na stroji a Petry z Dehtína na trojáku dávají čas 18,18 s a je z toho vítězství a nejrychlejší proudařka. V noci dorazí ještě bouřka s deštěm a probouzíme se do už ne tolik slunečného dne. Promočená dráha však našim klukům nevadí a s časem 17,39 s ovládají mužskou kategorii. Dostávají se tak i do čela celkové tabulky a jsou zatím o bodík před kluky z Horní Lukavice. Kluci z béčka dokončují útok s časem 18,62 s a umisťují se na krásném sedmém místě (bodově na šestém).

No a děvčátkům se opět nedaří a s časem 19,13 s berou 5. flek. Celkově se však zatím drží na třetím místě, šest bodů za druhými Poděvousy.

Po zrušení kola v Horní Lukavici už nám tak zbývají pouhé dva závody v rámci ZČHL, tak zkusíme ještě něco potrénovat a držte nám palce.

SDH Únětice