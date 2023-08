Vítězství zůstalo doma. Čtvrtý z pěti dílů dlouhodobé Šumavské hasičské ligy v disciplínách TFA uspořádali přeštičtí dobrovolní hasiči.

Čtvrtý z pěti dílů Šumavské hasičské ligy v disciplínách TFA v Přešticích. | Foto: Petr Šatra

Na soutěžící čekalo sedm klasických disciplín, mimo jiné překonání bariéry, „přetažení“ osmdesátikilové figuríny, hammerbox nebo roztažení dvakrát tří hadic „béček“. To vše v kompletním zásahovém obleku a obuvi a s dýchacím přístrojem.

Na startu se prezentovalo dvacet dva soutěžících z řady sborů Plzeňského kraje. Všichni začínali svoji „pouť“ roztažením „béček“, aby jejich „cesta“ končila napojením proudnice a stisknutím časomíry. Některým se soutěž vydařila a v cíli zazněly hlasy spokojenosti (když se vydýchali a byli schopni i mluvit), někdo zase na svůj výkon „nadával“. Spokojen třeba byl štěnovický Petr, řečený „Bedy“: „Dobře jsem zvládl figurínu, i kladivo bylo dobré. To jsou disciplíny na sílu. Už prostě trochu chybí výbušnost. Je mi jasné, že mladé porážet nebudu, to by bylo i vzhledem k věku něco špatně. Ale jsem v desítce, tak jsem spokojen.“

Až v závěru nastupovali největší favorité, mezi nimi i domácí Jaroslav Cibulka ml. Ten byl po třech závodech výrazným aspirantem na výborné celkové umístění díky dvěma prvním a jednomu druhému místu. A také v Přešticích nenechal nikoho na pochybách a roli favorita splnil. Čtvrtý díl Šumavské hasičské ligy v disciplínách TFA vyhrál přeštický Jarda Cibulka s velice výrazným náskokem více než dvaceti vteřin před Lukášem Perniklem a třetím Petrem Urbanem, čtvrté místo získal Pavel Hauer a pátý skončil druhý přeštický závodník Jan Šůs.

A hodnocení vítěze: „Museli jsme k sedmi disciplínám připočítat ještě jednoho „protivníka“, strašné počasí. (na slunci až pětatřicet stupňů). Začal jsem proto trochu rozvážněji. Ale jak vyšlo smotání hadic a bariéra, už jsem zbytek máknul, šel na „krev“. To už jsem si věřil. A dopadlo to jak nejlépe mohlo.“ Podle daných propozic se do celkových výsledků počítají tři nejlepší výsledky. Jarda Cibulka ml. vyhrál ve Spůli, následně v Lubech, nyní přidal na domácím „hřišti“ třetí vítězství, takže nemůže být již překonán a pro letošní rok se stává vítězem Šumavské hasičské ligy v disciplínách TFA.