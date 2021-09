Závěrem si dovoluji poděkovat paní Evě Hubatové za její dlouholetou bohulibou činnost a popřát jí do dalších let především pevné zdraví. Věřme, že i nadále bude věrnou čtenářkou a reportérkou Plzeňského deníku.

Eva Hubatová se často setkávala s významnými osobnostmi i hvězdami filmového plátna. Byla to pestrá škála známých herců, zpěváků, výtvarníků, fotografů, cestovatelů či politiků včetně několika prezidentů. Ty stovky tváří prošly i hledáčkem jejího pohotového fotoaparátu. Celebrity však nikdy nebyly hlavním předmětem jejího zájmu, ale jistě životní zkušeností s řadou zajímavých zážitků.

Zanícená fotografka však nikdy nebyla prototypem dotěrného fotoreportéra, ostrými lokty rozrážejícího dav, ale právě naopak. S noblesou sobě vlastní vystupovala kultivovaně a vhodně zvolený outfit svědčil o citu pro danou situaci. Objemnou brašnu s kamerou ledabyle zavěšenou na rameni vždy suplovala úhledná kabelka s nezbytným fotoaparátem. I přes své distingované vystupování dospěla ke svému záměru, v duchu „vidět a ne být viděna“. Pro přirozenou empatii, vlídné a vřelé jednání se v průběhu let stala vyhledávanou fotografkou.

To, že všechny zveřejněné příspěvky láskyplně nazývá svými „poklady“ svědčí o tom, jak si jich váží a jak jsou pro ni cenné. Neboť získat jakýkoliv poklad, obnáší určité úsilí. Paní Eva k nim dospěla systematickou prací a především neutuchajícím zájmem o veškeré plzeňské dění. K tomu přispěla i snaha mediálně podporovat dílčí úspěchy regionálních umělců, zejména výtvarníků, básníků či hudebníků. I když se tato činorodá Plzeňanka posléze stala i aktivní umělkyní, dokázala vše skloubit.

První příspěvek vyšel čtenářce a vytrvalé reportérce 28. srpna 1996. Zajímavé aktuality s příslušným fotem byly po řadu let publikovány v tištěných periodikách a nyní se často objevují na internetovém portálu Plzeňského deníku v rubrice Čtenář reportér.

Plzeňská fotografka a publicistka Eva Hubatová přispívá na stránky Plzeňského deníku rovných pětadvacet let.

