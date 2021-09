A jak přišel Hans k mumii? Byl to zkrátka sběratel. Mít na zámku něco takového bylo tehdy moderní. Podle informací z Národního muzea byla mumie z Egypta ukradena a dostala se do rukou obchodníka se starožitnostmi. Právě od něj ji koupil Hans Coudenhove Klaregi.

Název Ronšperk se objevuje až v roce 1502, a to v listině, v níž samovolně povyšuje tehdejší držitel Poběžovic Dobrohost z Ronšperka tuto lokalitu na město. Místo tvrze, která zde snad stávala, nechal vybudovat nový gotický vodní hrad Rammsberg, počeštěně Ronšperk. Ten byl koncem 17. století přebudovaný na barokní zámek. V něm byla později schovaná mumie, o níž se zmiňuje výstava v Národním muzeu. Objevena byla v 70. letech minulého století, když se začal zámek poprvé opravovat. V muzeu je i obraz jejího majitele – podobizna Hanse Coudenhove Kalergiho.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.