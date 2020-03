V minulém roce se nám podařilo zvrátit sestupnou tendenci přežívání Českého červeného kříže v Plzni. Rozjíždíme mnoho zajímavých a prospěšných projektů a nyní bychom byli vděční za pomoc při medializaci naší činnosti.

Červený kříž žije. | Foto: archiv ČČK

Český červený kříž je organizace jejíž historie sahá až do roku 1863, kdy vznikl jeho základ tzv. Výbor pěti v Ženevě a jako znak přijal červený kříž v bílém poli. Historie Československého a Českého červeného kříže začíná 6.2.1919, kdy byl uznán ČSČK a do jeho čela byla jmenována Alice Masaryková. Činnosti ČČK se v průběhu let měnily ale hlavními činnostmi zůstávají např. výuka první pomoci, oceňování dárců krve, sociální činnosti, mimoškolní aktivity pro děti a příprava na mimořádné události a katastrofy. I ČČK v Plzni působí v těchto oblastech. I přes přínosnost těchto oblastí v posledních letech došlo na ČČK v Plzni ke stagnaci a úbytku členů hlavně mezi mladými. Naším hlavním úkolem začátkem loňského roku bylo pokusit se tuto tendenci zvrátit a udělat z ČČK v Plzni modernější a živou organizaci, která znovu přinese zájem mladých lidí a pomůže nám se rozvíjet a pokračovat do dalších let.