Ve dnech 3 – 10. 11. 2019 proběhla celosvětová akordeonová soutěž CMA - Trophéé Mondiale.

Se Sergiem Zampollim - delegátem a porotcem z Jihoafrické Republiky. | Foto: Petr Vacek

Letošní 69. ročník hostilo Portugalsko, konkrétně asi sedmdesáti - tisícové městečko Loulé v provincii Algarve. K akordeonovému klání se dostavilo více než 140 soutěžících. O tom, že se jednalo o soutěž světového formátu hovoří i fakt, že v porotě zasedli odborníci z 26 států a čtyř světadílů (Evropa, Asie, Amerika, Afrika). Příjde mi až neuvěřitelné že jsme se dokázali konfrontovat s nejlepšími světovými akordeonisty a to dokonce tak, že si Martínek Chodl ze ZUŠ Dobřany odvezl krásné 5. místo v kategorii do deseti let. Jen pro vysvětlení - na této soutěži není možné ceny dělit, je vždy jedna první, jedna druhá atd…. Soutěž probíhá každoročně, vždy na jiném místě. Předchozí ročníky hostilo například město Viktorie v Kanadě, nebo Spokane v USA. Hostitelskou zemí příštího jubilejního 70. ročníku bude Čína (Peking).