Po desítkách seminářů a workshopů v průběhu celého školního roku je červencový kurz nejvyhledávanějším vzdělávacím programem. Každoročně se na něj hlásí účastníci z celého Česka, letos například ze Špindlerova Mlýna, Jilemnice či Kroměříže. Téměř padesátka pedagogů si zcela zdarma prošla uceleným komplexem aktivit představujícím moderní technologie ve výuce a aktuální trendy v jejich používání. Od října semináře pokračují, buď v Centru robotiky, nebo v případě zájmu přímo ve školách.

„V Centru robotiky vedeme děti k technice, ale uvědomujeme si, že je potřeba v těchto oborech vzdělávat i jejich učitele. Proto vždy od října spouštíme pro pedagogy semináře a workshopy na témata jako umělá inteligence ve výuce, robotika v různých předmětech, práce s grafickými editory, aplikace na tvorbu videa a animace nebo on-line nástroje využitelné napříč předměty. Je to přibližně 70 kurzů během celého školního roku a pro pedagogy jsou zdarma,“ řekl Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Celoroční nabídku vzdělávacích kurzů pomyslně v červenci zakončuje Letní dílna. „Velmi si cením toho, že o vzdělávání mají učitelé zájem i během svého volna. V době letních prázdnin, kdy sami potřebují odpočívat a připravit se na nový školní rok, absolvují tento intenzivní kurz. Těší mě, že se naši pedagogové stále vzdělávají v nových trendech a moderní technologie chtějí ve výuce používat,“ uvedla Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.

Čtvrtý ročník Letní dílny v Centru robotiky byl tak jako každý rok i letos zaměřený na určité téma a rozvoj konkrétních kompetenci. „V letošním roce jsme celou akci věnovali tématu televize a televiznímu programu. Během jednotlivých workshopů jsme prostřednictvím filmů, seriálů a televizních pořadů ukázali, jakým způsobem propojit školní výuku s reálným světem kolem nás. Workshopy byly postavené na konkrétních aktivitách z oblasti nové informatiky, rozvíjely digitální kompetence a v neposlední řadě cílily také na rozvoj komunikace, spolupráce a respektu mezi žáky, aktivizující metody a formy práce a formativní hodnocení v procesu výuky,“ popsala Martina Ceková, vedoucí vzdělávání pedagogů v Centru robotiky.

Reakce účastníků potvrzují, že Letní dílna v Centru robotiky je nejvyhledávanějším vzdělávacím workshopem pro pedagogy základních škol. Sbírá samá kladná hodnocení jako například od pana Martina, pedagoga z 1. základní školy v Plzni: „Za uplynulý školní rok jsem absolvoval značné množství různých školení na téma ICT, RVP atd. Musím říci, že v Centru robotiky to byla ‚jiná liga‘. Naprosto skvěle připravené, promyšlené, provázané, do detailu dotažené, jedním slovem fantastické. Byl to jedinečný koncert, na který budu dlouho vzpomínat, a o příštím školení o prázdninách je v mém případě zcela jistě rozhodnuto.“

Centrum robotiky je jedním z úseků Správy informačních technologií města Plzně. „Přivádíme tady děti ve věku 6 až 15 let k polytechnickým a přírodovědným oborům, proto stojí Centrum robotiky na počátku Plzeňského inovačního ekosystému PINE. Cílíme i na vzdělávání pedagogů a podporujeme smysluplné využívání informačních a digitálních technologií ve výuce. Celoročně je učíme efektivně pracovat s interaktivními pomůckami, on-line nástroji a aplikacemi. Pomáháme jim vytvářet výukové materiály, pracovat s roboty, robotickými stavebnicemi nebo badatelsky orientovanými sadami pro výuku přírodních věd. Nabízíme tandemovou výuku, exkurze či přímo vyučování ve škole,“ shrnul Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Více informací o vzdělávání pedagogů včetně nabídky seminářů a workshopů najdou zájemci na https://centrumrobotiky.eu/pedagogove.