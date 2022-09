„Pro členy klubu to znamená týden práce při přípravě, pak vlastní závod. Už nevím kolikátá soutěž to byla,“ nepočítá ročníky předseda dnešické Cinderelly Jirka Štengl. „Připravili jsme šest střelišť s více než dvěma desítkami vrhaček. Střílela se „stopadesátka“, na každém stanovišti pětadvacet holubů. Je to nápor na organizaci, ale když pak všichni odjíždějí spokojeni, že si dobře zastříleli, ti nejlepší s pěknými cenami, potěší to a zase máme chuť do dalších soutěží.“

Pavel Zázvorka je jeden z těch, kteří do Dnešic jezdí již řadu let: „Pokaždé je to jiné. Stopadesátka za den je hodně náročná, ale tady to umějí zorganizovat, takže pro nás střelce vlastně nic, jen střílíme. Dnes to vyšlo, ale protože nejsem nikdy spokojený, tak samozřejmě o zbytečných chybách vím. Každý závod je jiný.“ Pavel Zázvorka je zároveň trenérem současné mistryně Evropy v lovecké kombinované střelbě dnešické Michaely Štenglové: „Tento typ soutěží bohužel není v republice moc známý. Na Míšu jsem pyšný, je to talent od přírody. Kdyby soupeřky znaly její tréninkové podmínky, kdyby mohla nastřílet stejný objem co její soupeřky, tak ty by raději ani nenastoupily.“

Druhý v kategorii A skončil Igor Múčka, také jeden z pravidelných účastníků: „Dneska na Johanna nebylo, střílel si vlastní soutěž, jako jediný udělal i plnou položku. Jinak sem do Dnešic jezdím rád, sejde se vždy dobrá parta, Jirka (Štengl) to se svojí partou umí výborně zorganizovat.“ Toto kolo Českého poháru střílela domácí Michaela Štenglová jako již absolutní vítězka pro letošní rok: „Střílelo se mi dobře, jsem spokojena s výsledkem, tolik už ne s nástřelem, vím o zbytečných chybách. Je to dlouhé, stopadesát „holubů“ v jednom dni. Projeví se, že zároveň se ještě podílím na zajištění a organizaci.“

Za příspěvek mockrát děkujeme Petru Šatrovi.