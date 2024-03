Řadu různých akcí připravily na Březen - měsíc čtenářů jednotlivé provozy Knihovny města Plzně. Své registrované návštěvníky i ostatní zájemce zvou na čtení pro nejmenší, literární pořady, jarní kreativní dílny, koncerty, cestopisné besedy nebo promítání filmů.

Součástí kampaně je také ocenění nejlepšího čtenáře roku, kterého bude tentokrát knihovna vybírat z řad těch nejmenších.

„Motto letošního ročníku celostátní kampaně Březen - měsíc čtenářů ‚S knížkou do života – životem s knihou‘ upozorňuje na důležitost četby od nejútlejšího věku. Ukazuje, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku až po věk seniorský,“ říká ředitelka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová. Motto odkazuje na celostátní projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, v jehož rámci knihovny usilují o to, aby zapojily aktivní rodiče a společně s nimi seznamovaly už ty nejmenší čtenáře s knížkami a nepřeberným množstvím příběhů a informací, které v nich najdou.

Součástí projektu jsou i pravidelná čtení pohádkových příběhů pro nejmenší děti, která připravují všechny velké provozy Knihovny města Plzně. Čtení probíhají zpravidla v pátky v dopoledních hodinách, jsou pro rodiče s dětmi volně přístupná a jsou zdarma. V březnu se tak bude číst v borské, doubravecké, lochotínské, skvrňanské, slovanské i vinické knihovně, stejně jako v Ústřední knihovně pro děti. Kromě četby zvou jednotlivé knihovny celé rodiny na jarní kreativní dílny, kde si děti budou moci vyrábět svou první knížku, záložku, razítkové přáníčko nebo třeba velikonoční dekoraci.

Jak je důležité s dětmi číst a rozvíjet jejich vztah ke knížkám už od nejmenšího věku podtrhuje i anketa Čtenář roku, ve které letos knihovny oceňují svého nejlepšího čtenáře právě z řad těch nejmenších. Toho, kde má některý člen rodiny registraci do knihovny a který s rodiči akce v knihovně pravidelně navštěvuje. „Stelinka miluje leporela i knížky, k čemuž ji i její sourozence vede maminka. Do knihovny vždy spěchá, baví ji čtení pro nejmenší i následující tvůrčí dílny,“ charakterizuje jedno z plzeňských nominovaných dětí Helena Šlesingerová.

Ani ti odrostlejší ale v knihovně v březnu zkrátka nepřijdou. Větší děti zve třeba Obvodní knihovna Bory na křest třetího dílu dobrodružné knižní série Klub Klikařů spojený s interaktivní besedou s jejím autorem Vítem Martinem Matějkou. Dospělí se mohou těšit na prezentaci knih v Polanově síni, komentovanou procházku historickým centrem Plzně s Ladislavem Silovským, cestopisné přednášky o Šumavě, Moldávii a Spojených arabských emirátech nebo na komorní koncerty mezi regály skvrňanské knihovny. Nebude chybět ani promítání filmů. Kromě dokumentu Óda na přírodu z pravidelného cyklu projektu Ozvěny EKOFILMu ve skvrňanském M-klubu se knihovna připojí k festivalu Jeden svět, v jehož rámci se chystá šest projekcí v Polanově síni v její hlavní budově.