Blovická sokolovna oslavila neuvěřitelných 100 let od svého založení

Pro Sokol je rok 2022 velmi významným rokem. Slaví hned čtyři kulatá výročí - 160 let od založení Sokola, 190 let a 200 let od narození jeho zakladatelů a 140 let od konání 1. Všesokolského sletu. Ale tento rok je velmi významný i pro sokolskou jednotu v Blovicích. Je tomu totiž právě sto let od slavnostního otevření budovy sokolovny. Místní předci na ni sehnali a vybrali peníze, nechali ji vyprojektovat a postavit třicet tři let po založení jednoty v roce 1889.

Sokolovna v Blovicích | Foto: V. Cuplová

Píše se rok 1921 a od založení Sokola v Blovicích uplynulo právě 32 let. Vzhledem k tomu, že po celou dobu dosavadního fungování jednoty si museli Sokolové pronajímat prostory pro svoje cvičení a střídat se o čas i místo s dalším tělocvičným spolkem, který v Blovicích působil, tedy s DTJ, nadešel čas k tomu, aby se konečně realizoval plán na výstavbu vlastní tělocvičny. Nebyl to ale vůbec jednoduchý úkol, a tak ještě v dubnu 1921 nebyli všichni členové správního výboru a představenstva jednoty pro zahájení výstavby právě v této době. Bylo tři roky po rozpadu Rakouska – Uherska a nově vzniklá republika se teprve začínala stavět na vlastní nohy. I když všichni uznávali, že se ekonomika vzpamatovává a hospodářská situace se zlepšuje, mnozí stále váhali, jestli je vhodné uvrtat jednotu do velkých půjček a hypoték. Nakonec na mimořádné valné hromadě bylo naprostou většinou odhlasováno, že se s výstavbou sokolovny začne. V červnu 1921 se už začal vymýšlet i program, který bude slavnostní položení základního kamene a posléze i otevření tělocvičny doprovázet. Dopoledne bylo naplánováno veřejné cvičení a slavnostní projevy, odpoledne slavnost. V srpnu 1921 se zahajuje jednání o pozemku pro stavbu sokolovny. V září byly všechny náležitosti vyřízeny a pozemek byl předán k dispozici Sokolu. Finanční plán na stavbu byl odeslán na župu. V polovině září 1921 byl fond pro stavbu sokolovny vyčerpán a bylo nutné urychleně podniknout kroky k získání dostatečného množství financí. Naši předci si tedy u místní spořitelny zažádali o hypotéku. Pak už byl slavnostně položen základní kámen. Do základů sokolovny, jak bylo domluveno, byla vložena schránka. Do ní byl uložen pamětní list, který byl přečten na slavnosti položení základného kamene. Ze záznamů vyplývá, že slavnost proběhla úspěšně a k velké spokojenosti všech. Každý člen Sokola měl také povinnost odpracovat na stavbě určený počet hodin. Pracovní povinnosti pro rok 1922 byly určeny na 14 dní po osmi hodinách. Každý měl tedy odpracovat 112 hodin. Od toho si Sokolové slibovali ušetření velké částky peněz, když velkou část prací na stavbě vykonají sami členové. V době mezi březnem a začátkem května 1922 bylo pevně stanoveno přesné datum, kdy dojde k tolik očekávané slavnostní události, otevření nově zbudované sokolovny. Zároveň se urychleně začalo řešit vnitřní – cvičební vybavení sokolovny. Protože naši předci chtěli vybrat to, s čím už jiní mají zkušenosti, byli v kontaktu s jinými jednotami. V létě 1922 vše už rychle spělo k tolik očekávanému dni. Okresní správa byla dne 27. července 1922 požádána o kolaudaci budovy a 6. srpna 1922 byla sokolovna slavnostně otevřena. Veškerá dřina, námaha a starosti spojené s plány, stavbou, získáváním peněz i velkou slavností, to vše se vyplatilo. Slavnost proběhla velmi úspěšně a sokolovna slouží nám všem do dnešních dnů. A protože byli naši předci prozíraví, podařilo se jim dokonce v průběhu stavby zajistit i zbudování jeviště na sále, postarali se o brzké otevření restaurace a velmi úspěšně fungujícího biografu. Ve třicátých a sedmdesátých letech minulého století se sokolovna dočkala dalších úprav a dostavby. Dodnes slouží jako místo pro sportování, ale i kulturní a společenský život nejen Sokolů, ale i v rámci města. Dnes je celý areál sokolovny moderním sportovištěm, kde si každý najde svůj způsob vyžití. U příležitosti letošních oslav proběhl společenský večer, v rámci kterého se konala výstava o výstavbě sokolovny. Proběhlo i slavnostní vyhodnocení členů, kteří se v průběhu let zasloužili o rozvoj blovického Sokola. Byly pořízeny i upomínkové předměty. V rámci oslav si Sokolové připravili i vystoupení na městských slavnostech, na které si ke společnému cvičení pozvali i hosty z okolních jednost. Za příspěvek děkujeme V. Cuplové.