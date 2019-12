Tyto mučedníky si připomeneme také v Plzni. Začátek akce je naplánovaný na 18:30. Před katedrálou sv. Bartoloměje nejprve k přítomným promluví generální vikář Diecéze plzeňské P. Jakub Holík a poté vyjde průvod od katedrály sv. Bartoloměje ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici.

Smyslem akce Červená středa (#RedWednesday) je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě.

Pavel Říha